VIDEO Ukrajinci pogodili ruski naftovod koji opskrbljuje Mađarsku i Slovačku

Ukrajina je pogodila naftovod Družbu u ruskoj središnjoj Tambovskoj oblasti, rekao je u srijedu izvor iz ukrajinske vojno-obavještajne službe GRU. To je bio peti ukrajinski napad na taj naftovod kojim se ruska nafta doprema Mađarskoj i Slovačkoj, pokazuju podaci Reutersa. Mađarska i Slovačka i dalje kupuju naftu od Rusije, iako su druge države članice EU-a prekinule veze nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Ukrajinski mediji izvijestili su da su u napadu korišteni eksplozivi na daljinsko upravljanje. Slovački operator naftovoda i mađarska naftna kompanija MOL objavili su u srijedu da se opskrba naftom putem naftovoda Družbe odvija normalno. Rusija nije imala komentara. Ukrajina je napala Družbu jednom u ožujku, dva puta u kolovozu i jednom u rujnu ove godine.