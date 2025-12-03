VIDEO Ukrajinci pogodili ruski naftovod koji opskrbljuje Mađarsku i Slovačku

Ukrajina je pogodila naftovod Družbu u ruskoj središnjoj Tambovskoj oblasti, rekao je u srijedu izvor iz ukrajinske vojno-obavještajne službe GRU.

To je bio peti ukrajinski napad na taj naftovod kojim se ruska nafta doprema Mađarskoj i Slovačkoj, pokazuju podaci Reutersa.

Mađarska i Slovačka i dalje kupuju naftu od Rusije, iako su druge države članice EU-a prekinule veze nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Ukrajinski mediji izvijestili su da su u napadu korišteni eksplozivi na daljinsko upravljanje.

On December 1, the “Druzhba” oil pipeline was blown up in Russia.https://t.co/eX9LDzjS4s pic.twitter.com/hUj2l39ycb — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) December 3, 2025

Slovački operator naftovoda i mađarska naftna kompanija MOL objavili su u srijedu da se opskrba naftom putem naftovoda Družbe odvija normalno. Rusija nije imala komentara.

Ukrajina je napala Družbu jednom u ožujku, dva puta u kolovozu i jednom u rujnu ove godine.