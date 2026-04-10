Suradnik Zelenskog otkrio: Dogovor s Putinom sve bliže

Ukrajina i Rusija napreduju prema potencijalnom sporazumu o okončanju rata, objavio je Bloomberg News u petak, citirajući šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Vlasnik je preminuo, a nema nasljednika: "Oni se toga ne mogu odreći"
Upozorenje klimatologa
Formira se snažan El Niño, stručnjak objašnjava kakvo će nam vrijeme donijeti
VOZAČI, OPREZ
Velika akcija policije: Provjeravat će sve, a imaju i poseban uređaj
Kirilo Budanov, bivši čelnik ukrajinske vojnoobavještajne službe, rekao je da vidi napredak prema sporazumu, ali je odbio kazati kako bi izgledao mogući kompromis kada je riječ o teritoriju, ključnom kamenu spoticanja u pregovorima.
"Zasad nije donesena konačna odluka", izjavio je, prema izvješću.
"No, u načelu, svatko sada jasno razumije granice prihvatljivoga. To je ogroman napredak".
"Svi oni razumiju da rat mora završiti. Zbog toga pregovaraju", rekao je Budanov u intervjuu za Bloomberg 4. travnja. "Ne mislim da će to potrajati".
Budanov je imenovan predstojnikom Zelenskijevog ureda u siječnju te je postao ključan ukrajinski predstavnik u pregovorima između Kijeva i Moskve kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.
Jedini opipljiv rezultat proizašao iz nekoliko rundi pregovora ove godine je bila razmjena ratnih zarobljenika. U najrecentnijem slučaju u ožujku, Ukrajina i Rusija su razmijenile 500 zarobljenika.
Druga razmjena je moguća uoči pravoslavnog Uskrsa ovog vikenda, kazali su ukrajinski dužnosnici. Rusija je najavila 32-satni prekid vatre tijekom dva dana za Uskrs, a Ukrajina je pristala uzvratiti istom mjerom. Kremlj je rekao da će primirje biti na snazi od 15 sati u subotu do 23 sata u nedjelju.
Budanov je kazao da Kijev i Moskva u pregovorima zasad ostaju pri svojim maksimalističkim pozicijama, ali da vjeruje da bi se stavovi mogli približiti u potrazi za kompromisom. Rusija zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova Donbasa kojima Kijev i dalje upravlja, što Ukrajina odbija učiniti. Zelenskij je rekao da bi se s obzirom na prekid vatre između SAD-a i Irana na Bliskom istoku uskoro mogli nastaviti trilateralni sastanci radi pregovora o miru.