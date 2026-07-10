Ukrajina formirala posebne snage za napade: "Pravedno je dovesti rat u Rusiju"

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PišeHina, 10. srpnja 2026. @ 22:27 komentari
Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine
Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine Foto: Afp
Mjesecima ukrajinski dronovi ciljaju ključnu energetsku infrastrukturu tisućama kilometara unutar Rusije.
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