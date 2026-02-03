Udar na Muskovo carstvo u Europi: Policija upala u urede X-a, ovo je razlog

U francuskim uredima Muskove društvene mreže X provedena je pretraga u sklopu istrage, koja je otvorena u siječnju 2025. godine, priopćilo je u utorak pariško tužiteljstvo.

Prema službenom priopćenju, istragu provodi jedinica za kibernetički kriminal, a u istragu je uključen i Europol. I predsjednik uprave X-a Elon Musk i bivša glavna izvršna direktorica tvrtke Linda Yaccarino pozvani su na saslušanja, koja bi se trebala održati u travnju, dok će zaposlenici X-a biti ispitani u svojstvu svjedoka.

Američka televizijska mreža CNN zatražila je komentar od tvrtke X, no odgovor zasad nije objavljen.

Pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je kako je istraga u početku bila usmjerena na sumnju u zlouporabu algoritama, ali je u međuvremenu proširena te sada obuhvaća i takozvane Grokove seksualizirane deepfakeove.

Prošlog tjedna Europska komisija pokrenula je zasebnu istragu o X-ovu chatbotu za umjetnu inteligenciju Grok nakon brojnih kritika vezanih za njegovu sposobnost generiranja seksualno eksplicitnog sadržaja. Ispitivanje te funkcionalnosti kulminiralo je krajem prošle godine kada je otkriveno da je chatbot, na zahtjev korisnika, stvarao velik broj digitalno razodjevenih slika, uključujući prikaze žena i djece, piše CNN.