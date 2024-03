Pogledajte deepfake fotografije Donalda Trumpa kojima žele pridobiti glasove Afroamerikanaca: "Posebno ciljaju na mlađe birače"

Pristaše Donalda Trumpa stvaraju i dijele lažne fotografije crnih birača koje je generirala umjetna inteligencija kako bi potaknuli Afroamerikance da glasaju za republikanskog kandidata. BBC je otkrio mnoštvo AI deepfakeova koji prikazuju Afroamerikance kako podržavaju bivšeg američkog predsjednika.

Nema dokaza koji povezuje ove događaje s kampanjom Donalda Trumpa.

Trump se otvoreno udvara crnim biračima, koji su bili ključni za izbornu pobjedu Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Suosnivač Black Voters Mattera, grupe koja potiče crnce na glasanje, rekao je da manipulirane slike potiču strateški narativ osmišljen da prikaže Trumpa kao popularnog u crnačkoj zajednici. Kreator jedne od slika rekao je za BBC: "Ne tvrdim da je autentična."

Čini se da su slike generirane umjetnom inteligencijom, koje je pronašao BBC, izradili i podijelili sami američki birači. Jedan od njih je Mark Kaye i njegovi suradnici u konzervativnoj radijskoj emisiji na Floridi koji su stvorili Trumpovu sliku kako se smiješi dok na zabavi grli skupinu crnih žena i podijelili je na Facebooku, gdje Kaye ima više od milijun sljedbenika.

BBC piše kako fotografija izgleda stvarno, ali kada se bolje pogleda, onda se vide brojni nedostaci. Koža svih ljudi na slici previše se sjaji i prsti na rukama izgledaju čudno, što ukazuje na to da je sliku stvorila umjetna inteligencija.

"Ja nisam fotoreporter. Nisam vani i ne fotografiram što se stvarno događa. Ja sam pripovjedač", kaže Kaye iz svog radijskog studija.

Objavio je članak o crnim biračima koji podržavaju Trumpa i priložio ovu sliku, ostavljajući dojam da svi ti ljudi podržavaju novu utrku bivšeg predsjednika za Bijelu kuću.

Još jedna raširena slika umjetne inteligencije koju je BBC-jeva istraga pronašla prikazuje Trumpa kako pozira s crnim glasačima na trijemu kuće. Izvorno ga je objavio satirični korisnički račun koji generira slike bivšeg predsjednika, ali je privukao široku pozornost tek kada je ponovno objavljen s novim naslovom u kojem se lažno tvrdi da je zaustavio svoju povorku kako bi se susreo s tim ljudima.

BBC je ušao u trag osobi koja stoji iza tog korisničkog računa pod imenom Shaggy. Riječ je o gorljivom Trumpovu pristaši koji živi u Michiganu.

Njegova je objava imala više od 1,3 milijuna pregleda, prema društvenoj mreži X. Neki su je korisnici prozreli, ali drugi su, čini se, povjerovali da je slika stvarna.



Cliff Albright, suosnivač grupe Black Voters Matter, rekao je kako se čini da se ponovno pojavila taktika dezinformiranja usmjerena na crnačku zajednicu, kao i na izborima 2020. godine. "Bilo je dokumentiranih pokušaja ponovnog usmjeravanja dezinformacija na crnačke zajednice, posebno na mlađe crne birače", kaže Albright.

Nedavna anketa The New York Timesa i Sienna Collegea pokazala je da će u šest ključnih neodlučnih saveznih država 71 % crnih birača podržati Bidena 2024. godine, što je veliki pad u odnosu na 92 % na nacionalnoj razini, koliko ih je glasalo za demokratskog kandidata na prošlim izborima.

Albright je rekao da su lažne slike u skladu sa strateškim narativom koji guraju konzervativci - od Trumpove kampanje do influencera na internetu - osmišljenim da pridobiju crne glasače. Posebno ciljaju na mlade crnce, za koje se smatra da su spremniji glasati za Trumpa nego crnkinje.

