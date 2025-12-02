VIDEO Razbijena opasna ćelija Baza: Bili su spremni za napade

Španjolska policija je, uz podršku Europola, uhitila tri osobe zbog sumnje da pripadaju globalnoj neonacističkoj terorističkoja skupini osnovanoj u Americi 2018. godine. The Base (Baza) potiče i obučava članove tehnikama rušenja vlada i izazivanja rasnog rata, a cilj im je postoći bijelu supremaciju putem terorizma.

Postoje dokazi da je organizacija stvorila međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se obučavaju u kampovima za izvođenje napada. Međunarodne vlasti otkrile su ćelije u Europskoj uniji, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Novom Zelandu. Ove zemlje The Base su označile kao terorističku organizaciju.

U izjavi u ponedjeljak, španjolska Policia Nacional izjavila je da su im tri uhićenja, izvršena u istočnoj pokrajini Castellón, omogućila razbijanje prve akceleracionističke terorističke ćelije otkrivene u zemlji. Operacija se odvijala tijekom tri dana u Madridu i Valenciji.

Policajci su zaplijenili dva vatrena oružja, replike pušaka, streljivo, noževe i taktičku vojnu opremu za obuku, kao i akceleracionističku opremu, propagandne materijale i neonacističke predmete.

Trojac je optužen za pripadnost terorističkoj organizaciji, regrutiranje, indoktrinaciju i obuku u terorističke svrhe te ilegalno posjedovanje oružja.

Istraga ćelije

Istraga o ćeliji započela je početkom ove godine, kada su službenici za borbu protiv terorizma i radikalizacije naišli na osobu koju su opisali kao "vrlo radikaliziranu i povezanu s nadmoćnim, terorističkim uvjerenjima skupine The Base". Zatim su saznali za druga dva člana ćelije i otkrili da je trojac prošao taktičku obuku korištenjem paravojnih tehnika i materijala.

Vjeruje se da je vođa ove španjolske ćelije bio u izravnom kontaktu s Rinaldom Nazzarom, osnivačem The Base-a, koji je nedavno pozvao na konsolidaciju ćelija proširenih na nekoliko zemalja i na poduzimanje selektivnih napada s ciljem rušenja zapadnih demokratskih institucija.

Zapljena oružja u Španjolskoj - 3 Foto: Europol

Članovi su bili izrazito radikalizirani, temeljeći svoj način života na načelima terorističke organizacije i spremni za izvođenje napada. Navodno su već proveli nekoliko taktičkih vježbi koristeći paravojne tehnike i opremu. Osumnjičenici su navodno također koristili društvene mreže za regrutiranje novih članova, veličanje nasilnih djela drugih terorističkih organizacija i dijeljenje akceleracionističkog sadržaja s drugim korisnicima.

"Posljednjih mjeseci osumnjičenici su pojačali svoj radikalni diskurs, potičući nasilne akcije, čak i otvoreno izjavljujući da su spremni provoditi selektivne napade za tu stvar. Ovi činovi i uočeno gomilanje oružja naveli su policiju da uhiti trojicu osumnjičenika", priopćio je Europol.

Zapljena oružja u Španjolskoj - 2 Foto: Europol