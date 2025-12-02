VIDEO Razbijena opasna ćelija Baza: Bili su spremni za napade

Španjolska policija je, uz podršku Europola, uhitila tri osobe zbog sumnje da pripadaju globalnoj neonacističkoj terorističkoja skupini osnovanoj u Americi 2018. godine. The Base (Baza) potiče i obučava članove tehnikama rušenja vlada i izazivanja rasnog rata, a cilj im je postoći bijelu supremaciju putem terorizma.
Dramatične scene
FOTO/VIDEO Noć kada je Bugarska eksplodirala: Tisuće na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri
predavala u školi
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Grad potvrdio
Dnevnik Nove TV doznaje: Zbog ovoga je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj
Postoje dokazi da je organizacija stvorila međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se obučavaju u kampovima za izvođenje napada. Međunarodne vlasti otkrile su ćelije u Europskoj uniji, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Novom Zelandu. Ove zemlje The Base su označile kao terorističku organizaciju.
U izjavi u ponedjeljak, španjolska Policia Nacional izjavila je da su im tri uhićenja, izvršena u istočnoj pokrajini Castellón, omogućila razbijanje prve akceleracionističke terorističke ćelije otkrivene u zemlji. Operacija se odvijala tijekom tri dana u Madridu i Valenciji.
Policajci su zaplijenili dva vatrena oružja, replike pušaka, streljivo, noževe i taktičku vojnu opremu za obuku, kao i akceleracionističku opremu, propagandne materijale i neonacističke predmete.
Trojac je optužen za pripadnost terorističkoj organizaciji, regrutiranje, indoktrinaciju i obuku u terorističke svrhe te ilegalno posjedovanje oružja.
Istraga ćelije
Istraga o ćeliji započela je početkom ove godine, kada su službenici za borbu protiv terorizma i radikalizacije naišli na osobu koju su opisali kao "vrlo radikaliziranu i povezanu s nadmoćnim, terorističkim uvjerenjima skupine The Base". Zatim su saznali za druga dva člana ćelije i otkrili da je trojac prošao taktičku obuku korištenjem paravojnih tehnika i materijala.
Vjeruje se da je vođa ove španjolske ćelije bio u izravnom kontaktu s Rinaldom Nazzarom, osnivačem The Base-a, koji je nedavno pozvao na konsolidaciju ćelija proširenih na nekoliko zemalja i na poduzimanje selektivnih napada s ciljem rušenja zapadnih demokratskih institucija.
Zapljena oružja u Španjolskoj - 3
Foto:
Europol
Članovi su bili izrazito radikalizirani, temeljeći svoj način života na načelima terorističke organizacije i spremni za izvođenje napada. Navodno su već proveli nekoliko taktičkih vježbi koristeći paravojne tehnike i opremu. Osumnjičenici su navodno također koristili društvene mreže za regrutiranje novih članova, veličanje nasilnih djela drugih terorističkih organizacija i dijeljenje akceleracionističkog sadržaja s drugim korisnicima.
"Posljednjih mjeseci osumnjičenici su pojačali svoj radikalni diskurs, potičući nasilne akcije, čak i otvoreno izjavljujući da su spremni provoditi selektivne napade za tu stvar. Ovi činovi i uočeno gomilanje oružja naveli su policiju da uhiti trojicu osumnjičenika", priopćio je Europol.
Zapljena oružja u Španjolskoj - 2
Foto:
Europol