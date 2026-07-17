Stravično nevrijeme pogodilo Francusku, formirao se tornado: Čovjek izgorio u radionici

Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnoga toplinskog vala, a 53.000 kućanstava u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji i lokalni operator elektrodistribucijske mreže Enedis.
U Saint-Victurnienu, u središnjem departmanu Haute-Vienne, žena je umrla nakon što je na nju u četvrtak navečer palo drvo, a isti dan u Dolomieu na istoku pronađen je muškarac koji je izgorio u radionici koja se zapalila nakon udara groma, izvijestio je AFP u petak.
Meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su prethodno bili pogođeni, nakon što je ranije upozorila na veliku tuču i udare vjetra od Središnjeg masiva do Alpa.