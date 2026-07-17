Stravično nevrijeme pogodilo Francusku, formirao se tornado: Čovjek izgorio u radionici

Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnoga toplinskog vala, a 53.000 kućanstava u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji i lokalni operator elektrodistribucijske mreže Enedis.

U Saint-Victurnienu, u središnjem departmanu Haute-Vienne, žena je umrla nakon što je na nju u četvrtak navečer palo drvo, a isti dan u Dolomieu na istoku pronađen je muškarac koji je izgorio u radionici koja se zapalila nakon udara groma, izvijestio je AFP u petak.

🌪️ Le violent #orage qui a touché le département de la #Loire a produit une #tornade sur le Nord de #SaintÉtienne ce jeudi 16 juillet 2026 ! (vidéo Mathis Tosalli) pic.twitter.com/hP4lM21Bcw — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 16, 2026

Operater mreže Enedis rekao je u petak da je 53.000 kućanstava ostalo bez struje, a prekidi su uglavnom pogodili područje Auvergne-Rona-Alpe na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu.

Kako piše Le Parisien, gotovo 40.000 udara groma zabilježeno je diljem kopnene Francuske u četvrtak navečer.

U regiji Saint-Étienne (Loire) se sjeverno od grada formirao tornado.

Un violent #orage de #grêle a circulé entre Saint-Etienne et la région de Lyon, s'accompagnant de grêlons allant jusqu'à 6/7cm de diamètre.

Vidéo capturée à Givors par @LaTOCquee pic.twitter.com/H99TmLBfc4 — Meteo60 (@meteo60) July 16, 2026

Meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su prethodno bili pogođeni, nakon što je ranije upozorila na veliku tuču i udare vjetra od Središnjeg masiva do Alpa.