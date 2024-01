VIDEO Maloljetnici osuđeni zbog gledanja serija: "Ako te uhvate da to gledaš, upucat će te"

Dvojicu maloljetnika Sjeverna Koreja na javnome je suđenju osudila na 12 godina fizičkog rada jer su gledali korejske serije, prikazuje to rijetka snimka koju je BBC-u poslala tvrtka South and North Development (Sand), istraživački institut koji surađuje s prebjezima iz Sjeverne Koreje.

Snimka, koja je vjerojatno snimljena 2022. godine, prikazuje dvojicu 16-godišnjaka koje pred stotine drugih učenika na stadionu dvojica uniformiranih policajaca dovode pred sud.

Chilling footage from North Korea allegedly shows two teenage boys handcuffed in front of hundreds of students and sentenced to 12 years of hard labor for watching South Korean 'K-dramas.'



