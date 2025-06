Novi detalji brutalnog ubojstva: Osumnjičeni dugo razgovarao sa susjedom, a policiji je predao dvije stvari

Policijski inspektori su nakon dvostrukog ubojstva mladog para u Markuševcu razgovarali s više svjedoka koji su bili u blizini zločina zbog kojeg su uhićeni Matija M. (29), pripadnik Počasno-zaštitne bojne te Fran R. (31).

Među svjedocima je očevidac koji je inspektorima opisao kako su se mladići presvlačili nekoliko ulica dalje od Črne vode gdje je par ubijen, piše Index.

Svjedok: "Pitao sam ih što tu rade"

"Jedan je izašao iz automobila pa sam ih pitao što tu rade. Ovaj koji je bio kraj motora rekao mi je da im se nešto pokvarilo te je gledao po motoru. Na tom motoru uočio sam naljepnice crvene boje, a registracijsku oznaku nije imao", opisao je svjedok.

Fran R. je, prema pisanju Indexa, predao policiji ljepljivu traku kojom je bio oblijepljen motor. Trakom su, pretpostavlja se, pokušali prikriti tragove. Osim toga, predao im je i jednu cijev pištolja za koji posjeduje dozvolu.

"Ovaj koji je stajao kraj motora rekao je da ide kupiti rezervni dio. Upalio je motor i odvezao se niz moju ulicu. Drugi je ostao kraj automobila koji je, koliko se sjećam, imao veliki spojler, nalik na krilo. Pričali smo gotovo pola sata. Tada se ovaj s motorom vratio. Zaustavio se kraj ceste, otišao do automobila i počeo se presvlačiti", ispričao je policijskim inspektorima očevidac.

Nakon toga je, drugoosumnjičeni odlijepio ljepljive trake s motora, uzeo iz automobila jaknu i odvezao se. Ubrzo se odvezao i ovaj koji je bio u automobilu, nakon što je odjeću spremio u vrećicu i odložio je na stražnje sjedalo.

Još jedna stanarka je prepričala da je vidjela tamni automobil sa spojlerom. Inspektorima, koji su joj pokazali fotografiju Frana R. potvrdila je da je upravo on vozio automobil. Dodala je i da je vidjela još jednog mladića na motoru, no s obzirom na to da je nosio kacigu - nije mu vidjela lice.

Snimke nadzornih kamera rekonstruirale kretanje dvojca

Index piše da su među dokazima uz kaznenu prijavu koju su podnijeli državnom odvjetništvu, policijski istražitelji priložili i brojne snimke nadzornih kamera uz pomoć kojih je rekonstruirano kretanje dvojice osumnjičenih za brutalno ubojstva para u zagrebačkom Markuševcu.

Korisne dokaze pronašli su na gradskim nadzornim kamerama komunalnog i prometnog redarstva kao i kamere s privatnih kuća u Markuševcu i okolici, a snimljeno je kako Kawasaki Matije M. skreće u ulicu u kojoj je ubijen par.

Te snimke, uz iskaze svjedoka koji su vidjeli Matiju M. i Frana R. kako mijenjaju vozila i odjeću, potvrđuju da je upravo Matija M. vozio Kawasaki prema ulici Črna voda, dok ga je kasnije preuzeo Fran R. i vratio se njime u Sesvete. Matija M. je, prema kaznenoj prijavi, nakon ubojstva otišao svojom Hondom na posao u Ured predsjednika RH.