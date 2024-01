Snažan potres pogodio Kolumbiju: “Bilo je prilično glasno, jako se treslo. Pod je stvarao zvuk dok se pomicao“

Snažan potres magnitude 5,7 po Richteru, pogodio je oko 12:25 po hrvatskom vremenu zapadni dio Kolumbije.

Potres se dogodio na dubini od 60 kilometara, a epicentar se nalazi pet kilometara od grada Cartage i 22 kilometra od središta pokrajine Andean, Pereire.

Cartaga broji nešto više od 130.000 stanovnika, dok u Pereiri živi 730.000 ljudi.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 6 sec ago in #Colombia (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/0y6yJdpRwG