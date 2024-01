Zašto ne cijepimo djecu protiv raka? "Mladi su educirani, ali roditelji nisu dovoljno osviješteni"

U sklopu javno-zdravstvene i edukativne kampanje "Budi mRAK roditelj", predstavljeni su podaci procijepljenosti protiv HPV-a u Hrvatskoj.

"Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je protiv HPV-a cijepljeno 51 posto djevojčica i 34 posto dječaka do 15. godine i to barem s jednom dozom cjepiva. Jako smo zadovoljni i s odazivom cijepljenja u petim razredima, koji je tek krenuo ove školske godine.

Posebno nas veseli što se od 2016. do danas procijepilo sve više dječaka. Upravo kada govorimo od 2016. pa do 2024. godine, porast cijepljenja kod djevojčica porastao je za pet puta, a kod dječaka, čak 10 puta.

Što se tiče županija, najbolji odaziv za cijepljenje bilo je u Krapinsko-zagorskoj županiji i to je čak 70 posto bila procijepljenost, zatim u Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj i Koprivničkoj županiji", rekla je prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Pročitajte i ovo Čija majka crnu vunu prede Zašto je Zdravko Čolić u pravu, a TBF nije?

U 2023. godini, cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj krenulo je u petim razredima, za sve djevojčice i dječake.

"Odaziv je dobar, ali i dalje to nije dovoljno. Voljeli bismo da peti razredi postanu novi osmi razredi, kada govorimo o procijepljenosti protiv HPV-a.

Što se tiče Grada Zagreba, odaziv je dobar, cijepljeno je 50 posto djevojčica i dječaka, ali kao što sam napomenula, prostora za boljitak itekako ima. U tijeku su sistematski pregledi za učenike osnovnih škola, pa se djeca upravo tada mogu cijepiti protiv HPV-a. Također, tijekom 2023. u Centru za zdravlje mladih ostvareno je 718 ginekoloških pregleda i konzultacija, 256 savjetovanja od strane školskog liječnika a ukupno je provedeno 817 aktivnosti cijepljenja", izjavila je Tatjana Petričević Vidović, dr. med. spec. školske medicine, Voditeljica Službe za šk. i adolescentnu medicinu, NZJZ Andrija Štampar.

Pročitajte i ovo Parkiran na cesti VIDEO Stablo se srušilo na automobil u centru Zagreba, vatrogasci od jutra na intervencijama

Unatoč tome što je cjepivo protiv HPV-a godinama besplatno i dostupno za mlade, odaziv i dalje nije dovoljno dobar, poručuju stručnjaci.

"Mladi su educirani, ali roditelji nisu još dovoljno osviješteni. Ovdje govorimo o cjepivu protiv raka, a brojke nisu dostigle ono što bi trebalo biti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a to je procijepljenost 90 posto djevojčica do 15. godine. Pomak se vidi, ali nama trebaju tih 90 posto i to očekujemo realizirati ubrzo", poručila je Neda Ferenčić Vrban, dr. školske medicine i tajnica Hrvatske lige protiv raka.

Zbog toga studenti medicine u sklopu kampanje "Budi MRAK roditelj" kontinuirano educiraju mlade diljem hrvatskih škola. Ove godine, aktivnosti planiraju proširiti kako bi osvijestili što više mladih, ali i njihovih roditelja, kako protiv HPV-a, koji je glavni uzročnik raka vrata maternice i još pet vrsta raka, postoji cjepivo.

"Najveći problem je u komunikacijskom kanalu između roditelja i institucija. Mi se bavimo edukacijom mladih, ali treba poboljšati i povećati edukaciju među roditeljima. Zbog toga Udruga CroMSIC neumorno radi na tome području, a sretni smo što ćemo u suradnji s Hrvatskom ligom protiv raka te napore još više povećati. Tako će se spojiti iskustvo i stručnost s mladim snagama, budućim liječnicima", rekal je Elena Cahun, voditeljica kampanje.

O podizanju svijesti, ali i broju cijepljenih, uvelike pomaže i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, koji se trenutačno provodi na području Virovitičko-podravske županije.

"Provođenje je započelo u travnju 2023. godine i trajat će 12 mjeseci. U prvih šest mjeseci na probir se odazvalo 800 žena. Vidimo da su brojke obolijevanja u opadanju, ali i dalje moramo raditi da te brojke budu još niže", rekla je prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. spec. epidemiologije, HZJZ i dopredsjednica Hrvatske lige protiv raka.

Siječanj je mjesec posvećen borbi i prevenciji raka vrata maternice, od kojeg u Hrvatskoj na godinu oboli 300 žena, a život izgubi njih 120.