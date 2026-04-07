VIDEO U Siriji pronađen neoštećen presretač najnaprednijeg američkog sustava proturaketne obrane THAAD

Presretač iz naprednog američkog sustava Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), navodno je pronađen uglavnom neoštećen na jugozapadu Sirije, što bi američkim protivnicima moglo pružiti dosad nezabilježen uvid u jedan od najnaprednijih američkih sustava proturaketne obrane. Vojni analitičari upozoravaju da bi takvo otkriće moglo ugroziti povjerljive tehničke i operativne značajke sustava, u trenutku kada je THAAD intenzivno raspoređen zbog kontinuiranih iranskih raketnih napada diljem regije Bliskog istoka.

Snimka koja se ranije danas proširila društvenim mrežama prikazuje, prema dostupnim tvrdnjama, infracrveni sustav za navođenje, zajedno s drugim dijelovima presretača sustava THAAD, kako leže na tlu u blizini sirijskog grada Suvajde. Suvajda se nalazi približno 40 kilometara sjeverno od granice s Jordanom te oko 89 kilometara istočno od međunarodno priznatih granica Izraela, piše portal The War Zone (TWZ), ističući kako neovisne potvrde lokacije pronalaska ostataka presretača zasad nema.

Kill vehicle of a US THAAD Talon interceptor missile reportedly found in Syria. https://t.co/ZaQmjSlWBo pic.twitter.com/uIXG11eVHT — Trevor Ball (@Easybakeovensz) April 6, 2026

Prema dosadašnjim izvješćima američke vojske, baterije sustava THAAD raspoređene su u Izraelu i Jordanu.

Uloga i način djelovanja sustava THAAD

THAAD je projektiran za presretanje balističkih projektila kratkog, srednjeg i dugog dometa u završnoj fazi njihova leta, tijekom spuštanja prema Zemlji. Sustav usmjerava presretače prije lansiranja, koristeći vlastiti radar AN/TPY-2 ili podatke s vanjskih senzora putem mreže za zapovijedanje, upravljanje, vođenje borbe i komunikaciju (C2BMC).

Nakon lansiranja, tzv. ubojiti projektil odvaja se od raketnog potisnika, pri čemu se odbacuje i zaštitni pokrov, koji je također vidljiv na snimkama objavljenim na društvenim mrežama. Oslobođen pokrova, projektil koristi spomenutu infracrvenu tražilicu, koja predstavlja pasivnu metodu navođenja, otpornu na radiofrekvencijske protumjere poput ometanja ili mamaca.

Presretači THAAD djeluju načelom izravnog pogotka bez uporabe eksplozivne bojne glave. Mali raketni motori, zajednički nazvani sustav za promjenu putanje i upravljanje položajem (DACS), omogućuju precizno manevriranje projektila.

"Jedinstveni DACS osigurava dvije vrste potiska: jednu za upravljanje orijentacijom, a drugu za manevriranje ubojitog projektila. DACS koristi šest potisnika za kontrolu valjanja, nagiba i skretanja presretača. Ti potisnici zajednički djeluju kako bi precizno stabilizirali vidno polje sustava za navođenje presretača radi pravilne vidljivosti cilja. Podaci sustava za navođenje o cilju zatim se pretvaraju u naredbe za manevriranje ili promjenu putanje koje po potrebi aktiviraju preostala četiri DACS potisnika. Ta četiri potisnika za promjenu putanje stvaraju kratke, snažne impulse kako bi brzo i točno pozicionirali ubojiti projektil THAAD za presretanje cilja”, stoji u opisu tvrtke L3Harris, dobavljača te komponente za sustav THAAD.

Na jednoj snimci su jasno vidljivi otvori za te raketne motore.

Strateške implikacije

Blizina i očuvano stanje ubojite komponente presretača sustava THAAD i njegova pokrova, upućuju na mogući kvar sustava, iako okolnosti ostaju nepoznate, piše TWZ. Pristup fizičkom primjerku presretača THAAD mogao bi američkim protivnicima omogućiti proučavanje njegovih sposobnosti, razvoj protumjera te usavršavanje taktika za njegovo nadvladavanje. Kina, Rusija i Iran mogli bi takve podatke iskoristiti za unapređenje vlastitih proturaketnih sustava ili pokušaj izravnog oponašanja istog.

Uporaba sofisticiranih presretača uvijek nosi određene obavještajne rizike, čak i u redovitim operacijama. SAD i druge države održavaju opsežne programe iskorištavanja stranog vojnog materijala radi analize i obrnutog inženjeringa zaplijenjene vojne opreme. Nastavak iranskih raketnih napada i pojačano korištenje proturaktne obrane upućuju na mogućnost da se slični ostaci sustava THAAD pojave i na drugim lokacijama u bliskoistočnoj regiji.