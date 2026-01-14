Drastične mjere u susjedstvu zbog zagađenja zraka! Proglašeno upozorenje

Odluka o upozorenju vrijedi u zonama A, B i C Kantona Sarajevo, piše Klix.
Riječ je o područjima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok su izuzetak Hadžići, gdje je zabilježeno povoljnije stanje kvalitete zraka.
Nepovoljni meteorološki uvjeti, uključujući temperaturnu inverziju, slabe vjetrove i stabilnu atmosferu, pogoduju daljnjem nakupljanju onečišćujućih tvari, zbog čega se u narednim danima ne očekuje značajnije poboljšanje kvalitete zraka.
U skladu s Planom interventnih mjera, naređena je primjena dodatnih mjera radi smanjenja emisija i zaštite zdravlja stanovništva, među kojima su:
smanjenje temperature grijanja u objektima s postrojenjima snage veće od 50 kW
pojačan nadzor tehničke ispravnosti vozila
zabrana izvođenja građevinskih radova koji stvaraju prašinu
ograničenje kretanja teretnih vozila težih od 3,5 tone na glavnim gradskim prometnicama
zabrana prometa vozila norme EURO 2 i niže u zoni A
mjere za rasterećenje cestovnog prometa i javnog prijevoza
zaštita radnika na otvorenom prostoru uz preporučenu uporabu zaštitnih maski
upozorenja rizičnim skupinama stanovništva da smanje boravak na otvorenom.
Ministarstvo je pozvalo građane da poštuju propisane mjere, smanje korištenje osobnih vozila, koriste javni prijevoz kad god je to moguće, za grijanje objekata koriste energente koji zadovoljavaju propisane standarde te da posebno zaštite zdravlje djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.