Drastične mjere u susjedstvu zbog zagađenja zraka! Proglašeno upozorenje

Zbog izrazito visokih koncentracija štetnih čestica u zraku Kanton Sarajevo proglasio je upozorenje i uveo niz mjera u većem dijelu županije.

Odluka o upozorenju vrijedi u zonama A, B i C Kantona Sarajevo, piše Klix.

Riječ je o područjima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok su izuzetak Hadžići, gdje je zabilježeno povoljnije stanje kvalitete zraka.

Nepovoljni meteorološki uvjeti, uključujući temperaturnu inverziju, slabe vjetrove i stabilnu atmosferu, pogoduju daljnjem nakupljanju onečišćujućih tvari, zbog čega se u narednim danima ne očekuje značajnije poboljšanje kvalitete zraka.

U skladu s Planom interventnih mjera, naređena je primjena dodatnih mjera radi smanjenja emisija i zaštite zdravlja stanovništva, među kojima su:

smanjenje temperature grijanja u objektima s postrojenjima snage veće od 50 kW

pojačan nadzor tehničke ispravnosti vozila

zabrana izvođenja građevinskih radova koji stvaraju prašinu

ograničenje kretanja teretnih vozila težih od 3,5 tone na glavnim gradskim prometnicama

zabrana prometa vozila norme EURO 2 i niže u zoni A

mjere za rasterećenje cestovnog prometa i javnog prijevoza

zaštita radnika na otvorenom prostoru uz preporučenu uporabu zaštitnih maski

upozorenja rizičnim skupinama stanovništva da smanje boravak na otvorenom.

Ministarstvo je pozvalo građane da poštuju propisane mjere, smanje korištenje osobnih vozila, koriste javni prijevoz kad god je to moguće, za grijanje objekata koriste energente koji zadovoljavaju propisane standarde te da posebno zaštite zdravlje djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.