FOTO Pakao u Ukrajini: Požari izvan kontrole, dim se diže u nebo. Ubijeno je troje ljudi, među njima i dijete

Tri osobe, među kojima 12-godišnje dijete, poginule su, a više od 20 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, objavile su ukrajinske vlasti u četvrtak.
"Dvije osobe, 12-godišnji dječak i 35-godišnja žena, ubijene su u neprijateljskom napadu na glavni grad", napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu, dodajući da je 10 stanovnika ozlijeđeno.
Timur Tkačenko, šef vojne uprave glavnog grada, procijenio je broj ozlijeđenih u gradu na 18, uključujući dijete.
Fotografije prikazuju požare koji su izvan kontrole i dim koji se diže prema nebu.
Kličko je rekao da su spasilačke ekipe spasile majku i dijete iz zgrade u središnjem okrugu gdje je prizemlje teško oštećeno.
Također je kazao da je projektil pogodio šesti kat stambene zgrade u središnjem okrugu Podil.
Kličko je rekao da je izbio veliki požar u zgradi u okrugu na sjeveru glavnog grada te da su ozlijeđena četiri djelatnika hitne medicinske pomoći, dok su ruševine pale na nekoliko lokacija.
Jedna osoba je također poginula u ruskom napadu na jugoistočni grad Dnjepar, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Rekao je da je 10 ljudi ozlijeđeno i objavio fotografije stambenih zgrada u plamenu.
Napadi su tijekom noći pogodili i Odesu, ranivši pet osoba, prema ukrajinskim vlastima.
U Harkivu, drugom najvećem gradu na sjeveroistoku Ukrajine, dužnosnici su rekli da su dvije osobe ozlijeđene u napadima dronovima.
