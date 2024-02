VIDEO Plamen progutao stambenu zgradu u Kini: Poginulo 15 ljudi, više od 40 ozlijeđeno

Ukupno 15 ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio stambenu zgradu u Nanjingu u istočnoj Kini, a više od 40 ih je ozlijeđeno.

Plamen je progutao nekoliko katova nebodera, a do požara je došlo na prvom katu gdje su bili spremljeni električni bicikli. No, točan uzrok požara zasad nije poznat.

Pročitajte i ovo Julija Navaljni Tijelo se već počelo raspadati, udovica zatražila da ga predaju: "To što Putin radi, nijedan kršćanin ne bi mogao učiniti"

Djelatnici hitnih službi dojavu o požaru dobili su u petak oko 4:40 sati po lokalnom vremenu, piše BBC.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China. pic.twitter.com/f2zQrSNbF0

S vatrom se borilo 130 vatrogasaca i 25 vatrogasnih vozila. Oko šest sati ujutro vatra je ugašena, ali operacija potrage i spašavanja potrajala je do 14 sati.

15 people were killed and 44 others were injured in a blaze at Block 6 of Mingshang Xiyuan (明尚西苑) in Yuhuatai District (雨花台区), Nanjing, Jiangsu, early Fri morning (Feb 23).



A preliminary investigation found that the fire erupted on the building's 1st floor, where… pic.twitter.com/baARowE5Mc