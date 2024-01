Strava u Kini: U požaru u internatu poginulo 13 osoba, uhićen ravnatelj škole

Najmanje je 13 osoba poginulo u požaru koji je izbio u internatu u Kini.

Požar je izbio u petak navečer u školi Yingcai u selu Yanshanpu, blizu grada Nanyanga u pokrajini Henanu, objavile su središnja kineska televizijska postaja i novinska agencija Xinhua.

Vatrogasci su brzo ugasili požar, a ravnatelj škole je priveden, navodi se u izvješćima.

