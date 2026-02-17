Iz bolnica smrti ljudi su nestajali bez traga, a svjedočanstva su potresna: "Odvedeni su u mrtvačnicu dok su još bili živi"

Svjedočanstva iranskih liječnika otkrila su nove brutalnosti režima tijekom ustanka u toj zemlji koji su započeli 28. prosinca 2025., zbog ekonomske krize i društvenog nezadovoljstva.

Neki od medicinskih centara, koji su trebali biti utočišta za ranjenike, pretvoreni su u mjesta gdje su pacijenti skrivani, uhićeni ili čak namjerno ubijeni.

Konzultant koji radi u Isfahanu, a koji je razgovarao s Independent Persian pod uvjetom anonimnosti, rekao je da na vrhuncu prosvjeda, između 8. i 13. siječnja, prioritet liječenja nije određivala težina ozljeda, već "sigurnosna oznaka" pacijenata.

"Neke civilne žrtve i obični ljudi satima su čekali na hitnoj pomoći, dok je ranjeno osoblje povezano sa sigurnosnim i vojnim snagama koje je provelo obračun, pod pritiskom i prijetnjama, odmah prebačeno u operacijske sale", dodao je.

"Ozlijeđeni su bili na respiratorima i spojeni na kisik. Izdane su naredbe za isključivanje aparata. Neki od njih su odvedeni s intenzivnog odjela u mrtvačnicu dok su još imali vitalne znakove", dodao je i ispričao da su medicinske sestre koje su odbile izvršiti takve naredbe dobile prijeteće pozive ili su uhićene.

Drugi liječnik u Kermanshahu rekao je da je sigurnosna atmosfera paralizirala bolnicu zbog čega su neki i preminuli: "Mnogi ranjenici stigli su s ozljedama od vatrenog oružja u glavu i vrat, ali bilo je nemoguće kontaktirati dežurne kirurge jer su telefonske linije i internet bili potpuno prekinuti. Sva komunikacija je bila u prekidu, a medicinske odluke su odgođene."

Konzultant koji radi u nekoliko bolnica u Teheranu i Karaju ispričao je za Independent da su se u medicinske kartone unosile izmišljene dijagnoze kako bi se spriječila identifikacija i uhićenje ozlijeđenih.

"Žrtve prostrelnih ozljeda primali smo pod naslovima kao što su 'prometna nesreća' ili 'tumor'. Na primjer, kao razlog operacije 22-godišnje žene koja je upucana u grlo naveli smo operaciju čeljusti", rekao je.

Agenti snaga sigurnosti posjećivali su bolnice u Karaju, ponekad noseći sudske naloge kojima se zahtijeva potpuni popis primljenih pacijenata. Prema tim izvorima, prikupljani su čak i identiteti onih koji su platili medicinske račune, a u nekim slučajevima korišteni su i bankovni podaci za identifikaciju ranjenika.

Zbog toga su mnogi ozlijeđeni građani odustali od liječenja, strahujući od uhićenja.

Svjedoci užasa ispričali su da su neke ranjene pacijente u bolnicama odbijali jer su bili označeni kao "politički slučaj". Barem jedna takva osoba umrla je na putu kući, a liječnici tvrde da bi preživjela uz pravovremenu pomoć.

Izvješća iz Babola i Kermanshaha također ukazuju na to da su smrtovnice izdane bez poštivanja zakonskih postupaka. Prema riječima jednog liječnika, potvrde su izdane za tijela bez upućivanja mrtvozorniku, a mrtvi su pokopani na brzinu. U atmosferi zastrašivanja, obitelji su bile ili prisiljene na šutnju ili suočene s financijskim uvjetima i pisanim obećanjima.

Istovremeno, bilo je izvješća o tome da su neki ranjeni pacijenti prebačeni iz bolničkih kreveta na nepoznate lokacije. Njihova sudbina ostaje nejasna, što izaziva zabrinutost zbog prisilnih nestanaka.

Režim nije okrutan samo prema pacijentima. Prijetnje su dobivali i liječnici i medicinske sestre koji su pokušavali spasiti živote.

U Isfahanu i Karaju prijavljene su racije u bolnicama, pa čak i u domovima liječnika, a navodno su medicinski kartoni oduzeti iz bolnica. Neki zdravstveni radnici izvijestili su o uhićenjima kolega, bez ikakvih informacija o njihovom boravištu.

Izvještaji koje je Independent Persian primio iz različitih gradova prikazuju uznemirujući obrazac, sugerirajući da je iranski zdravstveni sustav pretvoren u dio represivnog aparata Islamske Republike: uskraćivanje liječenja, ubijanje ranjenih te zastrašivanje i pritvaranje medicinskog osoblja korišteni su za ušutkavanje prosvjednika, što je ljude koštalo života, iako su mogli biti spašeni, ali su umjesto toga izgubljeni u bolničkim hodnicima ili pritvorskim centrima.

Prošlog četvrtka, Iransko medicinsko vijeće izdalo je izjavu u kojoj izražava ozbiljnu zabrinutost zbog fizičke, psihološke i profesionalne sigurnosti zdravstvenih radnika tijekom gušenja nacionalnog ustanka te je pozvalo vlasti da jamče sigurnost medicinskih centara i spriječe bilo kakve neprofesionalne, prijeteće ili intervencionističke akcije protiv liječnika i zdravstvenog osoblja.