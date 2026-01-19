Pedofil (84) osuđen zbog zlostavljanja iz 1970-ih, objavljeno kako je godinama izbjegavao suđenje: "Truni u paklu!"

Muškarac iz Engleske osuđen je na zatvorsku kaznu zbog seksualnih zločina nad djetetom počinjenih prije više od 50 godina, nakon što je godinama glumio demenciju kako bi odgodio sudski postupak.

Anthony Singleton (84) proglašen je krivim nakon što je utvrđeno da je tijekom liječničkih testova davao "lažne odgovore" čime je čak osam godina odgađao suđenje. Priznao je kaznena djela povezana sa zlostavljanjem djevojčice u vrijeme kada je bio u tridesetim godinama i živio u Essexu.

Njegova žrtva koja je imala oko deset godina 1970-ih kada se zlostavljanje dogodilo slučaj je prijavila policiji 2017. godine. No, postupak je godinama bio blokiran jer je obrana tvrdila da Singleton zbog dijagnosticirane demencije nije sposoban sudjelovati u suđenju, piše Mirror.

Kasnije je vještak britanskog Državnog odvjetništva zaključio da Singleton "simulira ili preuveličava stupanj demencije" te je proglašen sposobnim za suđenje. Singleton je potom priznao kaznena djela bludničenja nad djetetom.

Sudac ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca. "Primjerena kazna može se postići samo odlaskom u zatvor. Kakva bi se inače poruka poslala?" rekao je sudac. Tijekom izricanja presude iz galerije za javnost čuli su se povici "truni u paklu" dok je Singleton odvođen u pritvor.

Singletona je u proljeće 2024. i jesen 2025. pregledao psihijatar nakon što je to tražilo državno odvjetništvo. Unatoč dijagnozi demencije liječnik nije uočio nikakav kognitivni pad između dva pregleda. Sudac je reka da je liječnik posumnjao da Singleton "glumi ili preuveličava kognitivni pad" te mu je tijekom pregleda 2025. proveo dodatni test. "Liječnik je bio mišljenja da je davao lažne odgovore", rekao je sudac.

Dodao je da se dijagnoza demencije temeljila na jednom testu te da je malo vjerojatno da su liječnici koji su je postavili razmatrali mogućnost simuliranja, jer nisu bili upoznati sa sudskim postupkom.

Nakon što je proglašen sposobnim za suđenje Singleton je nekoliko tjedana kasnije, na dan početka suđenja, sklopio sporazum s tužiteljstvom. Odbacio je dvije najteže optužbe, ali je priznao blaža kaznena djela.

Priznao je da je djevojčicu u dobi od 10 ili 11 godina prisilio da ga dodiruje po spolovilu te da ju je dvaput poljubio u usta kada je imala 12 i 14 godina.

Žrtva je prijavila i ozbiljnije oblike zlostavljanja od onih koje je Singleton priznao, no postignuti sporazum poštedio ju je svjedočenja na sudu. Žrtva je zlostavljanje opisala kao "strašno i mentalno razarajuće", navodeći da joj je uzrokovalo cjeloživotne napadaje panike, suicidalne misli, depresiju i anskioznost. "Od prijave do suda prošlo je više od osam iscrpljujućih godina, što je imalo ogroman pritisak na moje zdravlje i dobrobit", poručila je.

Odvjetnik osuđenog muškarca rekao je da se Singleton "iskreno kaje". Singleton je "u mnogim aspektima bio uzoran građanin, osim događaja iz sedamdesetih", dodao je odvjetnik. Poručio je i da osuđenog muškarca podržavaju supruga, djeca i prijatelji te je dostavio niz svjedočenja njegovih poznanika "kojima je teško povjerovati da je kriv".

No sudac je poručio da će Singletonovi pristaše morati prihvatiti njegova priznanja krivnje. "Stvarnost je da je počinio seksualne delikte nad djetetom. Oni koji su govorili o njegovoj dobroti moraju se osvrnuti i razmisliti o tom djetetu. Došlo je do točke u kojoj društvo zahtijeva da on plati za takvo ponašanje", poručio je sudac.