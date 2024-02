VIDEO Strašna eksplozija kamiona s plinom: Ozlijeđeno gotovo 300 ljudi, među poginulima je i dijete

Velika eksplozija plina u Nairobiju, glavnom gradu Kenije ozlijedila je gotovo 300 ljudi, a tri osobe su poginule.

Oko 23:30 u okrugu Embakasi eksplodirao je kamion koji je prevozio plin. U eksploziji su oštećeni stambeni objekti, poslovni objekti i automobili, a izbio je i požar.

Vlada je priopćila da se eksplozija dogodila u plinskom postrojenju, no uzrok još nije poznat.

Prema podacima kenijskog Crvenog križa, 271 osoba je prevezena u bolnicu, a 27 ih je zbrinuto na licu mjesta.

Pročitajte i ovo Očekuje se istraga VIDEO Avion se srušio na kuću na Floridi: Broje se mrtvi, izbio je i veliki požar

Šef policije Wesley Kimeto rekao je da su u eksploziji poginuli odrasla osoba i dijete te da bi broj žrtava još mogao rasti. Među ozlijeđenima ima najmanje 25 djece.

Nakon eksplozije izgorjelo je skladište odjeće i tekstila, a kako piše BBC, požar se proširio na nekoliko stambenih naselja. Brojni svjedoci izjavili su da su nakon eksplozije osjetili snažno podrhtavanje.

#BREAKING



🇰🇪 An explosion and a large fire occurred at a gas station in the #Kenya capital #Nairobi.



Two casualties have been reported, and nearly 300 people are injured, according to the Red Cross.



🔗 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 @cheguwera & 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭 pic.twitter.com/h6sJWxM1Sz