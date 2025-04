Niz svijeća i cvijeća u spomen na 16 hrabrih branitelja, vitezova, koji su napustili svoje domove i obitelji kako bi branili Dubrovnik. Njihove obitelji i suborci odali su im počast 32 godine od tragedije.



"Ja sam opet u istome. Jednostavno je teško, kao da je to bilo sada, evo. Ja sam vam krenula u to da osnujem udrugu kad su naših sedam skupa poginuli među njima i moj sin i rekla sam moramo to nastaviti i hvala Bogu jesmo”, govori Gordana Krstić, predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Omiša.



"Puno mi znači ovdje što se dođe i stvarno sam zahvalna neizmjerno”, kaže Slobodanka Družić, udovica stradalog omiškog branitelja.



