VIDEO Avion se srušio na kuću na Floridi: Broje se mrtvi, izbio je i veliki požar

Avion Beechraft Bonanza V35 pao je na naselje u četvrtak navečer, a odmah je izbio veliki požar.

Do nesreće je došlo oko 19 sati na području Bayside Estatea gdje se nalazi veliki park mobilnih kućica. Točan broj poginulih još nije poznat.

Nakon pada aviona kućice su planule u požaru, javlja CBS.



Pronađena je olupina zrakoplova, a vatrogasci su potvrdili da je nekoliko mrtvih u avionu i u kući na koju je letjelica pala.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R