VIDEO Čula se eksplozija, a onda su Japanci ugledali crni dim iz termoelektrane: Izbio je požar, sve je obustavljeno

Požar je izbio u srijedu u termoelektrani Taketoyo u prefekturi Aichi u središnjem Japanu, priopćio je njezin vlasnik JERA te dodao da su operacije u postrojenju obustavljene.

Javna televizija NHK ranije je izvijestila da se čula se eksplozija, a svjedoci su vidjeli crni dim koji se uzdizao iz termoelektrane.

Iz kotlovnice termoelektrane izlazio je crni dim i gorio je transporter ugljena pokraj nje, objavio je NHK.

Vatrogasci su poslani na mjesto događaja nakon što su primili pozive svjedoka, rekao je Reutersu dužnosnik lokalne vatrogasne službe.

Breaking: There was an explosion today at the Taketoyo Thermal Power Station in Aichi prefecture. Videos shared on social media show flames and black smoke rising from the facility. pic.twitter.com/cXsJoERyUm