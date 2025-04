Donald Trump priznao: Možda me Putin samo zavlači i ne želi prekinuti rat

Američki predsjednik Donald Trump složio je novu objavu na svojoj Truth Social društvenoj mreži za vrijeme svojeg povratničkog leta iz Rima gdje je pristustvovao sprovodu pape Franje, a usput se prije toga susreo i s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

U svojoj novoj objavi obrecnuo se prvo na New York Times i svoje prethodnike u Bijeloj kući, a onda se čak i na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Bez obzira kakav dogovor postignem u vezi Rusije i Ukrajine, bez obzira koliko dobar bio, čak i da je to najbolji dogovor ikad postignut, Propadajući New York Times će o njemu govoriti LOŠE. Mali Peter Baker, vrlo pristran i netalentiran novinar Timesa, poslušao je naredbe svog urednika i napisao da bi Ukrajina trebala vratiti teritorij, uključujući, pretpostavljam, Krim i druge smiješne zahtjeve, kako bi se zaustavilo ubijanje koje je gore od svega od Drugog svjetskog rata. Zašto taj nebitni novinar ne kaže da je Obama bio taj koji je omogućio Rusiji da ukrade Krim od Ukrajine, a da nije ispaljen ni metak?

Donald Trump Truth Social Foto: Truth Social

Također je Mali Peter napisao apsolutno hvalospjevnu, ali užasno napisanu biografiju o Obami. To je bila ŠALA! Je li Baker ikad kritizirao Obaminu predaju Krima? NE, niti jednom, samo TRUMPA, a ja s ovim glupim ratom nemam nikakve veze, osim što sam na početku Ukrajini dao Javelin rakete, dok im je Obama davao plahte.

Ovo je rat Uspavanog Joea Bidena, ne moj. To je bio gubitnički rat od prvog dana, nikad se nije trebao dogoditi i ne bi se dogodio da sam ja bio predsjednik u to vrijeme. Samo pokušavam počistiti nered koji su mi ostavili Obama i Biden, a kakav je to nered!

Uz sve to rečeno, nije bilo razloga da Putin posljednjih nekoliko dana ispaljuje rakete na civilna područja, gradove i sela. To me tjera da pomislim da možda on ni ne želi zaustaviti rat, samo me zavlači i mora se s njim postupiti drugačije, preko bankarskih sankcija ili sekundarnih sankcija? Previše ljudi umire!!!", napisao je u svojoj objavi Donald Trump.