U bečkom hotelu pronađena mrtva 16-godišnjakinja: "Drogom mame djevojke i seksualno ih zlostavljaju"

Smrt 16-godišnje djevojke u hotelskoj sobi u Beču ponovno je skrenula pozornost na alarmantan problem. Sve veći broj maloljetnih djevojaka postaje meta narkomanije. Prema nedavnom izvješću ORF-a, mladi iz teških obiteljskih sredina ili oni u udomiteljskim obiteljima posebno su ugroženi.

Nedavno otkriveni slučaj 16-godišnje djevojke koja je pronađena mrtva nakon predoziranja nije izolirani incident. Bila je pod skrbi bečkog Ureda za dobrobit djece i mladeži (MA 11), ali te večeri nije se vratila u dom, već se prijavila u hotel u 15. bečkom okrugu. Djevojka je pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Beču 1. studenog prošle godine, ali tek je sad cijeli slučaj procurio u javnost.

Žrtva je možda bila i seksualno iskorištavana. Istrage o točnim okolnostima su u tijeku, piše Kleine Zeitung.

"Istraga je trenutačno usmjerena na to je li smrtonosna doza droge unesena samostalno ili uz pomoć druge osobe. Procjena dostupnih dokaza također je još u tijeku", rekli su za iz Ravnateljstva državne policije Beča.

"Svako dijete koje umre je previše. Ipak, ne zatvaramo djecu i mlade u naše domove. Usredotočeni smo na izgradnju uspješnih odnosa. Mnoga djeca to prihvaćaju, druga ne", rekla je Ingrid Pöschmann, glasnogovornica MA 11.

Šesnaestogodišnjakinja je jedna od sedam osoba mlađih od 18 godina koje su umrle u Beču u vezi s uporabom droga. Stručnjaci procjenjuju da je stvarni broj mnogo veći. Posljednjih godina zabilježen je porast broja hitnih poziva povezanih sa sumnjom na predoziranje. Trebali su reagirati 372 puta u 2025. godini, u usporedbi s 297 poziva u 2024. godini.

Ali kako se može objasniti taj porast? Socijalni radnici i osoblje bečkog ureda za dobrobit mladih već neko vrijeme primjećuju da se mladim djevojkama u kriznim centrima obraćaju drugi maloljetnici i nude im droge. Prema istraživanju, čini se da se taj opasni trend širi na nekoliko gradova.

Belinda Plattner, voditeljica dječje i adolescentne psihijatrije u Salzburgu, izvještava o pacijenticama kojima, prema vlastitim izjavama, na glavnom željezničkom kolodvoru u Salzburgu prilaze mladići arapskog podrijetla. "Nude im drogu i obećavaju još više droge u Beču. Mnoge od tih djevojaka zatim odlaze s njima. Neke djevojke izjavile su da su potom odvedene u stan u bečkoj četvrti Brigittenau. Tamo su im davali razne droge, uključujući kokain i kristalni met", priča.

"Djevojke se često nagovara da ostanu nekoliko dana. To često dovodi do seksualnog zlostavljanja i izrazito ponižavajućeg postupanja prema djevojkama", kaže Plattner.

Psihijatrica je podnijela prijavu bečkoj policiji, istraga je u tijeku. Mnoge djevojke previše se boje same otići policiji i ispričati im o svojim iskustvima.