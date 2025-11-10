Najveća željeznička nesreća u povijesti Austrije: Većinu od 155 ljudi ugušio je "efekt dimnjaka" u tunelu

Na današnji dan, 11. studenoga 2000. u tunelu zabavne žičare (funicular) Gletscherbahn 2 na planini Kitzsteinhornu kod Kapruna u Austriji izbio je požar u jednom od vagona. Vozilo se zaustavilo u tunelu, dim se brzo proširio i 155 osoba je poginulo, većina uslijed trovanja dimom.
Istrage su ukazale da je do nesreće došlo zbog požara koji je najvjerojatnije nastao u prednjem upravljačkom dijelu: ključni elementi su bili neprikladni grijači, te mogućnost izbijanja i širenja požara uz moguće tragove iscurjelog hidrauličnog ulja.
Žičara koja se zapalila
Foto:
Screenshot/Youtube
Međutim, oko točne tehničke uzročnosti požara nisu se nikada uskladile sporne sudske i stručne procjene, a tako je ostalo do danas.
Zašto je tragedija bila toliko fatalna
Žičara koja se uspinjala stala je u tunelu; vrata kabina su se mogla otvarati samo iz upravljačke kabine, a u kabinama za putnike nije bilo ručnih čekića za razbijanje stakala, a ni dovoljno aparata za gašenje. Panika i "efek dimnjakat“ u tunelu natjerali su mnoge putnike da bježe u pogrešnom smjeru i uđu u gusti dim.
Naime, vatra je trošila kisik iz tunela, a otrovni dim slala gore u smjeru izlaza iz tunela prema kojem je krenula većina putnika koji su se ugušili. Preživjelo je samo njih 12 koji su trčali prema dolje, suprotno od "efekta dimnjaka".
Austrijska policija na mjestu nesreće
Foto:
Afp
Sve su te sigurnosne slabosti drastično povećale broj žrtava.
Pokrenuti su suđenja i istrage uključujući i vanjske stručne komisije. Na žalost obitelji poginulih, suđenja su bila složena i kontroverzna. Dio optužbi je odbačen ili je došlo do oslobađajućih presuda, što je izazvalo neslaganja između stručnjaka i obitelji žrtava te dodatne medijske i političke rasprave.
Tragedija je duboko potresla Austriju; uvedene su brojne izmjene u pravilima za sigurnost žičara i opremu (posebno kod tunelskih ili zatvorenih sustava), a u Kaprunu postoji memorijal za žrtve i svake se godine održava komemoracija.
Memorijal za poginule
Foto:
Guliver via AP Photo/Kerstin Joensson
Cijeli sustav uspinjače uklonjen je do ljeta 2014. u sklopu nekoliko građevinskih projekata. Tunel se sada koristi samo za opskrbu električnom energijom i sanitarne čvorove. Oštećenja na svim cijevima i kabelima u tunelu su popravljena, a zatim je tunel trajno zatvoren.