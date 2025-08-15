Mislili su da će im pomoći, a kobni lijek ubio je 96 pacijenata: Strahuje se od još smrti

U Argentini se sumnja da je 96 ljudi umrlo nakon što su primili medicinski fentanil zaražen bakterijama.

Službeni broj umrlih trenutačno iznosi 87, a sudski izvor rekao je za Buenos Aires Herald da se još devet smrti istražuje.

Upozorenje je prvi put izdano u svibnju, kada je desecima bolničkih pacijenata dijagnosticirana ozbiljna bakterijska infekcija. U pacijenata su otkrivene vrste bakterija Klebsiella pneumoniae i Ralstonia pickettii – od kojih su neke bile otporne na više vrsta antibiotika.

Istražitelji su naveli da je izvor bio fentanil, koji su povezali s farmaceutskom tvrtkom HLB Pharma i njezinim laboratorijem Laboratorio Ramallo.

Istražitelji sumnjaju da je kontaminirano više od 300 tisuća ampula

Testovi koje je provela argentinska agencija za lijekove Anmat potvrdili su bakterijsku kontaminaciju kod preminulih pacijenata i u ampulama iz dvije serije fentanila pripremljene u toj tvrtki – od kojih je jedna, prema riječima saveznog suca Ernesta Kreplaka, koji vodi istragu, bila široko distribuirana., piše Guardian.

U intervjuu za La Nación, vlasnik HLB Pharme Ariel García Furfaro negirao je da se smrti mogu izravno pripisati njegovom proizvodu, rekao da je tvrtka sama povukla lijek s tržišta te ustvrdio da, ako su ampule bile kontaminirane, je to netko "namjerno učinio".

Pacijenti su bili hospitalizirani zbog nepovezanih stanja te su dobili lijek za ublažavanje boli ili kao anestetik, prije nego što su se zarazili bakterijama otpornima na više lijekova.

Vlasti navode da je moguće da je kontaminirano više od 300.000 ampula distribuiranih diljem provincije Buenos Aires, Santa Fea, Córdobe, Formose i grada Buenos Airesa .Procjenjuje se da je oko 45.000 ampula primijenjeno prije nego što su preostale povučene.

"Argentina nikada nije doživjela ovako ozbiljan slučaj. Ovo je bez presedana", rekla je odvjetnica četiriju obitelji žrtava, Adriana Francese.

"Fentanil ih je usmrtio unutar nekoliko dana", rekao je prošlog tjedna za AFP Alejandro Ayala, brat Leonela, koji je preminuo u 32. godini.

Osumnjičene 24 osobe

Majka 18-godišnjeg Renata Nicolinija, koji je bio hospitaliziran nakon prometne nesreće i kasnije umro od komplikacija povezanih s fentanilom, izjavila je za Efe: "Počeo se polako oporavljati, a treći dan otkrili su da ima upalu pluća. Temperatura mu se nije mogla sniziti, a sedam dana kasnije je umro".

Broj umrlih nastavlja rasti dok istražitelji analiziraju nove slučajeve pacijenata koji su preminuli u proteklim mjesecima nakon primanja lijeka.

Zasad nije podignuta optužnica, no sud je kao osumnjičene naveo 24 osobe uključene u proizvodnju i prodaju opioida. Zabranjen im je izlazak iz zemlje, a imovina im je zamrznuta.

Fentanil, sintetski je opioid odobren za ublažavanje boli i kao anestetik, između 50 je i 100 puta jači od morfija.