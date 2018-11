Turski vojni helikopter srušio se iz nepoznatih razloga u rezidencijalnom diejlu istanbulskog predgrađa. Četvero ljudi je poginulo pri padu, dok je jedna osoba teško ozlijeđena, javljaju lokalni mediji.

Helikopter se navodno vraćao s rutinske vojne vježbe kada je došlo do problema te se srušio u blizini vojne baze.

Helikopter je bio modela UH-1, izrađen u SAD-u i u upotrebi je od prvih dana Vijetnamskog rata, javlja RT.

TSK UH-1 crashed in Istanbul's Sancaktepe residential areas. 3 soldiers lost their lives and 1 wounded. pic.twitter.com/oooMpmddyI