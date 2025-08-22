Hrvatska pošta objavila važnu informaciju

Od 26. kolovoza obustavlja se prijam svih pošiljaka za SAD koje sadrže komercijalnu robu, bez obzira na vrijednost, dok je omogućen prijam isključivo pošiljaka koje sadrže pisano priopćenje i "poklone“ koje privatne osobe šalju privatnim osobama u SAD, do ukupne vrijednosti od 100 američkih dolara, objavila je Hrvatska pošta (HP).

Odluka o obustavi prijama pošiljaka donesena je nastavno na izvršnu uredbu SAD-a o obustavi bescarinskog "de minimis" tretmana za robu koja se u poštanskim pošiljkama šalje u SAD. Ta uredba stupa na snagu 29. kolovoza, navodi se u petak u objavi na internetskoj stranici HP-a.

"Ova će mjera znatno utjecati na sve poštanske tvrtke diljem svijeta i njihove korisnike koji šalju pošiljke korištenjem poštanskih mreža Američkoj pošti (USPS). Trenutačno se roba i darovi niske vrijednosti mogu bez carine uvoziti u SAD iz drugih zemalja zbog 'de minimis' carinskog praga koji iznosi 800 američkih dolara. Promjene, međutim, znače da će se na svu robu uvezenu u SAD morati platiti carina Američkoj carinskoj službi bez obzira na zemlju podrijetla“, pojašnjavaju iz Hrvatske pošte.

Napominju i da je pošiljatelj isključivo odgovoran za ispravno popunjavanje carinskih deklaracija CN23 i pravilno deklariranje sadržaja pošiljke te da HP ne snosi odgovornost za navedeno kao niti za postupanja s pošiljkom u odredišnoj državi -SAD-u, kao posljedicom neispravnog ispunjavanja carinske deklaracije.



HP u objavi prenosi i službenu izjavu udruženja europskih javnih poštanskih operatora PostEurop, čiji je i HP član, u kojoj se ističe da se pomno prate događaji oko izvršne uredbe SAD-a.

"Članovi PostEuropa vrlo naporno rade na rješenjima kako bi osigurali nastavak otpreme robe u poštanskim pošiljkama u SAD i za poslovne i za privatne korisnike uzimajući pritom u obzir i važnost jamstva na koja obvezuje univerzalna poštanska usluga", kažu.

I poštanski operateri u BiH obustavljaju prijam

I poštanski operateri u Bosni i Hercegovini, uključujući "BH Poštu" i "Pošte Srpske"“, obavijestili su svoje korisnike da od danas privremeno obustavljaju prijem svih pošiljki za primatelje u SAD-u zbog novih carinskih propisa koji će stupiti na snagu 29. kolovoza.

"BH Pošta" i "Pošte Srpske" ističu da je obustava prijema pošiljki privremena i da se, zbog nemogućnosti primjene novih carinskih i tarifnih pravila, partnerski zračni prevoznici također obustavili prihvat međunarodnih pošiljki prema SAD-u. Takožer, dodaju da ulažu napore u pronalaženje rješenja koje će omogućiti ponovni prijem pošiljki za Sjedinjene Američke Države čim budu usklađena tehnološka rješenja za primjenu novih propisa.

Sjedinjene Američke Države su od 1. kolovoza 2025. godine najavile primjenu carina od 30 posto na sve proizvode koji se uvoze iz Bosne i Hercegovine. Ova mjera rezultat je politike recipročnih carina koju je administracija predsjednika Donalda Trumpa provela kako bi uravnotežila trgovinske odnose sa zemljama koje, prema njihovim tvrdnjama, primjenjuju nepoštene trgovinske prakse prema američkim proizvodima.

Ranije je i niz europskih poštanskih operatera, među kojima i njemački DHL, također najavio da će privremeno obustaviti većinu isporuka u SAD. Europske poštanske službe već rade na rješenju situacije, napominju iz kompanija.