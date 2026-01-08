Trump će kupiti stanovnike Grenlanda? Evo koliko im nudi za odcjepljenje od Danske

Američki dužnosnici raspravljali su o slanju jednokratnih isplata Grenlanđanima kao dio nastojanja da ih se uvjeri da se odvoje od Danske i potencijalno pridruže Sjedinjenim Državama, tvrde četiri izvora upoznata s tim pitanjem.

Iako točan iznos u dolarima i logistika bilo kakve isplate nisu jasni, američki dužnosnici, uključujući pomoćnike Bijele kuće, raspravljali su o iznosima u rasponu od 10.000 do 100.000 dolara po osobi, rekla su dva izvora, koji su tražili da ostanu anonimni kako bi razgovarali o internim raspravama.

Kako piše Reuters, izravno plaćanje stanovnika Grenlanda jedan je od načina kako bi Sjedinjene Države mogle pokušati "kupiti" otok s 57.000 stanovnika, unatoč inzistiranju vlasti u Kopenhagenu i Nuuku da Grenland nije na prodaju.

Među ostalim planovima za preuzimanje prekomorskog danskog teritorija o kojima Bijela kuća raspravlja je korištenje vojske.

"Dosta je bilo... Nema više fantazija o aneksiji", napisao je u nedjelju na Facebooku grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno novinarima rekao da SAD moraju preuzeti otok.

Čelnici u Kopenhagenu i diljem Europe s prezirom su reagirali na komentare Trumpa i drugih dužnosnika Bijele kuće koji su posljednjih dana tvrdili da imaju pravo na Grenland, posebno s obzirom na to da su SAD i Danska saveznici u NATO-u obvezani sporazumom o međusobnoj obrani.

Tijekom brifinga za novinare, Trumpova tajnica za tisak Karoline Leavitt je priznala da Trump i njegovi pomoćnici za nacionalnu sigurnost "razmatraju kako bi izgledala potencijalna kupnja". Državni tajnik Marco Rubio je rekao da će se sljedeći tjedan u Washingtonu sastati sa svojim danskim kolegom kako bi razgovarali o Grenlandu.

Dansko veleposlanstvo odbilo je komentirati, a predstavništvo Grenlanda u Washingtonu nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Jedan od izvora upoznatih s raspravama Bijele kuće rekao je da interne rasprave o jednokratnim isplatama nisu nužno nove. Međutim, ta je osoba rekla da su posljednjih dana postale ozbiljnije, a pomoćnici su razmatrali veće vrijednosti, s realnom mogućnošću isplate od 100.000 dolara po osobi - što bi rezultiralo ukupnom isplatom od gotovo 6 milijardi dolara.

Mnogi detalji o potencijalnim isplatama nisu bili jasni, poput toga kada i kako bi se isplatile ako Trumpova administracija krene tim putem ili što bi se točno očekivalo od Grenlanđana zauzvrat.



Među mogućnostima koje iznose Trumpovi pomoćnici, rekao je u utorak dužnosnik Bijele kuće, jest pokušaj sklapanja svojevrsnog sporazuma s otokom pod nazivom Sporazum o slobodnom udruživanju (COFA).

Sporazumi o slobodnoj obrani (COFA) prethodno su potpisani s neovisnim zemljama, a Grenland bi se vjerojatno trebao odvojiti od Danske da bi se takav plan mogao provesti. Teoretski, plaćanja bi se mogla koristiti kako bi se Grenlanđani potaknuli da glasaju za svoju neovisnost ili da potpišu COFA nakon takvog glasanja.

Iako ankete pokazuju da velika većina Grenlandaca želi neovisnost, zabrinutost zbog ekonomskih troškova odvajanja od Danske - između ostalih pitanja - spriječila je većinu grenlandskih zakonodavaca da pozovu na referendum o neovisnosti.

Ankete također pokazuju da većina Grenlandaca, iako otvorena za odvajanje od Danske, ne želi biti dio SAD-a.