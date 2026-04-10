Trumpova vizija Gaze u problemima, Samo tri od deset država uplatile novac za ambiciozni projekt

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za obnovu Gaze suočio se s ozbiljnim problemima jer je od obećanih 17 milijardi dolara dosad uplaćen tek manji dio sredstava. Novac je trebao biti namijenjen obnovi razorene palestinske enklave nakon rata, ali i radu Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom (NCAG), američki podržanog tijela palestinskih stručnjaka koje bi trebalo preuzeti upravljanje Gazom od Hamasa. No zbog manjka novca i sigurnosnih razloga, NCAG zasad ne može ući u Gazu, piše Reuters.

Prema izvorima, od deset država koje su obećale financijsku pomoć, novac su dosad uplatile samo tri: Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i SAD. Ukupno je zasad prikupljeno manje od milijardu dolara. Dodatne poteškoće stvorio je i rat s Iranom, koji je dodatno usporio provedbu plana.

Trumpov plan predviđa veliku obnovu Gaze nakon razoružanja Hamasa i povlačenja izraelskih snaga. No pregovori o razoružanju, koje vodi američki mirovni odbor uz egipatsko posredovanje, i dalje su u zastoju. Hamas poručuje da je spreman prepustiti civilnu vlast NCAG-u, ali odbija predati oružje bez jamstava da će se izraelska vojska povući i da će prestati napadi.

Obnova Gaze, gdje je u dvije godine rata uništeno oko 80 posto zgrada, prema procjenama bi mogla stajati oko 70 milijardi dolara. Zastoj u financiranju dodatno otežava provedbu plana za poslijeratno upravljanje enklavom.