Trumpov ključni izaslanik ne zna osnovne stvari o ratu, ove su izjave Ukrajince šokirale: "Nikad nismo vidjeli baš ovako ekstreman slučaj"

Visoki američki izaslanik uključen u pregovore o okončanju ruske invazije na Ukrajinu pokazao je nedostatak osnovnog razumijevanja ukrajinskog političkog sustava i samog rata tijekom zatvorenog razgovora s manjom skupinom novinara.

Dužnosnik sudjeluje u pregovorima na najvišoj razini i s Moskvom i s Kijevom, dok Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno ulaze u aktivnu diplomatsku fazu u sklopu obnovljenog nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.

Tijekom nedavnih razgovora s novinarima, američki je dužnosnik netočno ustvrdio da je Kirilo Budanov, šef Ureda predsjednika i bivši čelnik vojne obavještajne službe, sada obnaša dužnost potpredsjednika Ukrajine.

"General Budanov je sada njihov potpredsjednik", rekao je dužnosnik.

Ukrajina nema potpredsjednika. Prema Ustavu, predsjednik je šef države, a ako predsjednik ne može obnašati svoje dužnosti, ovlasti se privremeno prenose na predsjednika parlamenta.

Šef Ureda predsjednika obnaša ulogu glavnog predsjednikova savjetnika i šefa kabineta, nadzire svakodnevno funkcioniranje, koordinira politike među državnim institucijama te upravlja odnosima s parlamentom, sigurnosnim institucijama i međunarodnim partnerima.

Riječ je o utjecajnoj funkciji, ali ona ne nosi ustavne izvršne ovlasti.

Isti američki dužnosnik pokazao je i nepoznavanje ključnih činjenica o vremenskom tijeku rata. Na pitanje je li Trumpova mirovna inicijativa usmjerena na okončanje rata do njegove četvrte obljetnice, 24. veljače, dužnosnik je sugerirao da ne zna kada je započela invazija punog opsega.

"Nisam bio svjestan koji je to datum obljetnice", odgovorio je visoki američki izaslanik. "Ne mislim da osjećamo pritisak zbog toga, jer imamo četvrtu obljetnicu".

Dužnosnik je otišao i korak dalje, netočno tvrdeći da rat Rusije protiv Ukrajine traje dulje od Drugog svjetskog rata. "Mislim da je to sada najdulji rat. Trajao je dulje od Drugog svjetskog rata. U ovom trenutku traje već jako dugo", rekao je.

Ta je tvrdnja obmanjujuća. Rusija je započela invaziju punog opsega 24. veljače 2022., a rat će sljedećeg mjeseca ući u svoju četvrtu godinu. Drugi svjetski rat u cjelini započeo je u rujnu 1939. nacističkom invazijom na Poljsku i završio 1945. godine, što ga čini duljim sukobom.

"Ovo predstavlja ozbiljan rizik"

Ove su izjave pojačale zabrinutost u Kijevu u vezi sa sastavom i spremnošću pregovaračkog tima iz Washingtona.

Trumpovi izaslanici zaduženi za rješavanje rata Rusije protiv Ukrajine nemaju klasično diplomatsko iskustvo, što predstavlja odmak od dosadašnje američke prakse. Oleksandr Merežko, predsjednik Odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta, opisao je situaciju kao duboko zabrinjavajuću.

"Ovo je ozbiljan problem", rekao je Merežko za Kyiv Independent. "Izaslanik je već napravio nekoliko velikih pogrešaka - i tehničkih i, u suštini, ozbiljnih diplomatskih".

Merežko je rekao da se čini kako je američki dužnosnik podložan ruskim narativima te da pregovorima pristupa transakcijski, a ne politički ili pravno.

"Primjerice, oni teritorijalna pitanja doživljavaju kao nekretnine", rekao je Merežko. "To je potpuno pogrešno. Ne poznaju osnove - temelje politike, povijesti i međunarodnog prava".

Bivši američki veleposlanik u Ukrajini Steven Pifer rekao je da američkom dužnosniku također nedostaju iskusni savjetnici za Rusiju i Ukrajinu.

"Za razliku od toga, Putin, koji ima duboko razumijevanje detalja ovih pregovora, obično je u pratnji svog savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova, koji je devet godina služio kao ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama", dodao je Pifer.

Christian Caryl, kolumnist časopisa Foreign Policy, rekao je da se ovaj slučaj uklapa u dugogodišnji obrazac američke diplomacije, u kojem se osobe s malo iskustva imenuju na veleposlaničke ili slične funkcije kao nagrada za donacije u kampanjama ili lojalnost predsjedniku.

"Ipak, mislim da nikada nismo vidjeli slučaj baš ovako ekstreman", dodao je Caryl. "Jasno je da ovakav nedostatak upućenosti predstavlja ozbiljne rizike za Ukrajinu", rekao je.