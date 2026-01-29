Sigurnosni skandal! Žena (39) okupljala ekipu za atentat na Donalda Trumpa

Žena iz Zapadne Virginije uhićena je zbog sumnje da je putem društvenih mreža regrutirala ljude za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavile su lokalne vlasti.

Riječ je o 39-godišnjoj Morgan Leigh Morrow, protiv koje je Ured šerifa okruga Jackson otvorio istragu nakon što je, prema navodima policije, pokušala potaknuti druge korisnike interneta na ubojstvo predsjednika. Uhićena je u nedjelju, 25. siječnja, te joj se stavlja na teret kazneno djelo terorističke prijetnje.

Postupak još u tijeku pa nisu dostupni detalji slučaja, a nije ni poznato ima li osumnjičena pravnog zastupnika.

Morrow je nakon uhićenja smještena u zatvor South Central u Charlestonu. Određena joj je jamčevina od 75.000 dolara.

Objava policije o uhićenju brzo je eksplodirala na društvenim mrežama, prikupivši više od 4.200 komentara u samo nekoliko dana. Zbog burnih reakcija, šerifov ured naknadno je naglasio da objava nije bila politički motivirana, već isključivo informativna, piše USA Today.

Istraga se nastavlja, a američka javnost s nestrpljenjem čeka nove informacije o slučaju koji je ponovno otvorio pitanja sigurnosti predsjednika i opasnosti koje vrebaju s interneta.