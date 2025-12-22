Trumpov bliski saveznik: "Išao bih do kraja ako Putin kaže ne"

Američki pregovarači sastali su se u subotu s ruskim dužnosnicima na Floridi radi razgovora o okončanju sukoba, dok Trumpova administracija pokušava privoljeti dvije strane da postignu dogovor.

Ako Putin odbije mirovni sporazum, moramo ići do kraja, poručio je u međuvremenu republikanski američki senator i bliski saveznik predsjednika Donalda Trumpa Lindsey Graham.

Washington bi trebao drastično pojačati pritisak na Moskvu, uključujući opskrbu Ukrajine krstarećim raketama Tomahawk, ako ruski predsjednik Vladimir Putin odbije prihvatiti dogovoreno mirovno rješenje, smatra Graham.

"Ako Putin ovaj put kaže ne, evo što se nadam da će predsjednik Trump učiniti - potpisati moj prijedlog zakona koji ima 85 supredlagača i uvesti carine zemljama poput Kine koje kupuju jeftinu rusku naftu, proglasiti Rusiju državom sponzorom terorizma zbog otmice 20.000 ukrajinske djece i što je najvažnije - zaplijeniti brodove koji prevoze sankcioniranu rusku naftu, kao što to rade u Venezueli", rekao je Graham za NBC.

"Ako Putin kaže ne, moramo dramatično promijeniti igru, uključujući davanje raketa Tomahawk Ukrajini kako bi pogodila tvornice dronova i projektila koje postoje u Rusiji. Išao bih do kraja ako Putin kaže ne", kazao je Graham i upozorio da će Putin nastaviti silom zauzimati Donbas dok SAD ne pojača pritisak.

On smatra da dosadašnji diplomatski napori Moskvi samo kupuju vrijeme za ostvarivanje daljnjih vojnih ciljeva.