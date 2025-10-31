Obavijesti Foto Video Pretražite
IMA IH DOVOLJNO

Pentagon odobrio slanje Tomahawka u Ukrajinu

Piše V. S., 31. listopada 2025. @ 21:01 komentari
Lansiranje Tomahawka
Lansiranje Tomahawka Foto: Profimedia
Pentagon je procijenio da slanje Tomahawka Ukrajini neće negativno utjecati na američke zalihe. Konačna odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu.
