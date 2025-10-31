Pentagon odobrio slanje Tomahawka u Ukrajinu

Pentagon je dao Bijeloj kući zeleno svjetlo za isporuku Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk nakon što je procijenio da to neće negativno utjecati na američke zalihe.

Konačna politička odluka ostaje u rukama američkog predsjednika Donalda Trumpa, otkrili su za CNN tri američka i europska dužnosnika upoznata s pitanjem.

Trump je ranije ovog mjeseca na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo odustati od stvari koje su nam potrebne za zaštitu naše zemlje".

Zajednički stožer američke vojske obavijestio je Bijelu kuću o svojoj procjeni ranije ovog mjeseca, neposredno prije nego što se Trump sastao sa Zelenskim, koji traži rakete, koje imaju domet oko 1600 kilometara, kako bi Ukrajina mogla ciljati naftna i energetska postrojenja duboko u Rusiji.

Procjena je ohrabrila europske saveznike SAD-a, koji vjeruju da Sjedinjene Države sada imaju manje izgovora da ne isporuče rakete, rekla su dva europska dužnosnika. Trump je također samo nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskim rekao da SAD ima "puno Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.

Američki i europski dužnosnici stoga su bili iznenađeni kada je Trump nekoliko dana kasnije dramatično promijenio svoj stav, rekavši da SAD-u trebaju Tomahawke. Zatim je Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da ih SAD neće isporučivati ​​- barem ne još.

Donald Trump Foto: Afp

Trumpova odluka došla je dan nakon što je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je Trumpu rekao da bi Tomahawci mogli pogoditi velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, ali ne bi imali značajan utjecaj na bojno polje, već bi naštetili odnosima SAD-a i Rusije.

Bijela kuća i Pentagon nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Izvori su prethodno rekli za CNN da Trump nije u potpunosti otpisao slanje raketa, a administracija je izradila planove za njihovu brzu isporuku Ukrajini ako Trump da naredbu. Trump je također posljednjih tjedana postao frustriran Putinovom nespremnošću da ozbiljno razmotri mirovne pregovore da je prošli tjedan odobrio nove američke sankcije ruskim naftnim tvrtkama i otkazao, barem zasad, planirani sastanak s ruskim predsjednikom u Budimpešti.

Iako Pentagon nema zabrinutosti oko zaliha, američki obrambeni dužnosnici još uvijek razmatraju kako bi Ukrajina obučavala i rasporedila projektile. I dalje postoji nekoliko operativnih problema koje bi trebalo riješiti kako bi Ukrajina mogla učinkovito koristiti projektile, dodali su izvori.

Jedno otvoreno pitanje je kako bi Ukrajina ispalila rakete ako bi ih SAD osigurao. Tomahawci se najčešće lansiraju s površinskih brodova ili podmornica, ali ukrajinska mornarica je ozbiljno oslavljena, pa bi rakete vjerojatno trebalo lansirati s kopna. Marinci i vojska razvili su zemaljske lansere koji bi se mogli osigurati Ukrajini.

No čak i ako SAD ne bi htio osigurati lansere, europski dužnosnici vjeruju da bi Ukrajina mogla pronaći zaobilazno rješenje.