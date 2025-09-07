Trump zaprijetio: "Ovo je posljednje upozorenje"

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izdao ono što je nazvao svojim "posljednjim upozorenjem" Hamasu, pozivajući palestinsku militantnu skupinu da prihvati sporazum o puštanju talaca iz Gaze.

"Izraelci su prihvatili moje uvjete. Vrijeme je da ih prihvati i Hamas", rekao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Upozorio sam Hamas na posljedice ako ne prihvate. Ovo je moje posljednje upozorenje, neće biti drugog!"

Izraelski TV kanal N12 News u subotu je izvijestio da je Trump poslao novi prijedlog o primirju Hamasu.

Prema sporazumu, Hamas će osloboditi preostalih 48 taoca na prvi dan primirja u zamjenu za tisuće zatočenih Palestinaca u izraelskim zatvorima te ispregovarati kraj rata tijekom primirja u enklavi, prema N12.

Izraelski dužnosnik rekao je da Izrael "ozbiljno razmatra" Trumpov prijedlog, no nije otkrio detalje.