Trump objavio da je postigao primirje s Putinom: "Osobno sam ga zamolio da prestane pucati na Kijev. Pristao je"

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je ruski Vladimir Putin pristao zaustaviti napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu na tjedan dana nakon što je uputio osobni apel ruskom čelniku zbog ekstremne hladnoće u Ukrajini.

Kratkoročno primirje, koje nisu potvrdile ni Ukrajina ni Rusija, objavljeno je tijekom sastanka kabineta Trumpovih glavnih savjetnika u Bijeloj kući u četvrtak.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da tjedan dana ne puca na Kijev i razne gradove, a on je to pristao učiniti", rekao je Trump tijekom sastanka. "Moram vam reći da je bilo jako lijepo.Mnogi su mi rekli - nemoj trošiti vrijeme na taj poziv. Ali učinio sam to."

Zahtjev je upućen tijekom telefonskog razgovora između dvojice čelnika o kojem se ranije nije izvještavalo. Trump nije dao ni početni, a ni krajnji datum navodnog primirja.

NOW - Trump says he personally asked Putin not to fire into Ukrainian cities in a temporary ceasefire because of the extreme cold, and Putin "agreed to do that." pic.twitter.com/Q66uOXmxmP — Disclose.tv (@disclosetv) January 29, 2026

Ruski i ukrajinski kanali društvenih medija bliski vojsci nagađali su o kratkotrajnom prekidu vatre prije Trumpove objave, ali izvješća nisu potvrđena. U četvrtak ujutro Kremlj je prvotno odbiokomentirati o tome je li pregovarano o prekidu vatre u energetskom sektoru, što je dalo nade da se možda nešto zbilja sprema.

No, kasnije je došao demantiji ruskog ministra Sergeja Lavrova koji je naglasio da su zahtjevi Volodimira Zelenskog neprihvatljivi.

Trump je također tvrdio da je obavijestio ukrajinske dužnosnike o prekidu vatre. "Ukrajina... gotovo nije vjerovala u to, ali bili su jako sretni zbog toga“, rekao je Trump.



Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da očekuje provedbu sporazuma od strane Rusije o tome da tjedan dana neće pucati na Kijev i druge gradove zbog zimskog vremena, kako je najavio Trump, piše Guardian.

"Naši timovi su o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da će se sporazumi provesti. Koraci deeskalacije doprinose stvarnom napretku prema okončanju rata", napisao je Zelenski na X-u.

Dva nedavna ruska napada raketama i bespilotnim letjelicama ostavila su više od milijun ljudi u Kijevu bez struje i više od 6000 zgrada bez grijanja, prema Reutersu. Zemlja prolazi kroz brutalno hladnu zimu, a očekuje se da će temperature u nadolazećim tjednima pasti na -20 °C.

"Nije teritoriji jedino pitanje"

Nekoliko sati ranije, Jurij Ušakov, pomoćnik Kremlja, odbacio je tvrdnje Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa i državnog tajnika Marca Rubia da je jedino pitanje koje Kijev i Moskva trebaju riješiti kako bi se okončao rat kontrola nad ukrajinskim teritorijem u regiji Donbas.

"Teritorijalno pitanje je najvažnije pitanje, ali mnoga druga pitanja ostaju na dnevnom redu", rekao je Ušakov. Na pitanje o sigurnosnim jamstvima koja je Zapad obećao Ukrajini u slučaju dogovora, Ušakov je rekao: "Nitko se oko toga nije složio."

Očekuje se da će Ukrajina i Rusija nastaviti razgovore u Abu Dhabiju ovog vikenda, koji će se posebno usredotočiti na vojne kontakte i napore u praćenju potencijalnog primirja. Trilateralni razgovori, u kojima su sudjelovali američki dužnosnici prošli tjedan, bili su prvi put da su tri strane pregovarale otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju 2022. godine.

Ušakov je bio suzdržan kada su ga pitali jesu li razgovori u poodmakloj fazi. "Prvi krug pregovora održali smo u okviru sigurnosnih radnih skupina. Tu smo sada", rekao je.