Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
GDJE JE TAJ NOBEL?

Trump objavio da je postigao primirje s Putinom: "Osobno sam ga zamolio da prestane pucati na Kijev. Pristao je"

Piše D. Z., 29. siječnja 2026. @ 22:05 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Nakon što smo danas već čuli priče da se zaustavljaju ruski napadi na ukrajinsku energetsku mrežu koji su onda demantirani od ruskih vlasti, sada stiže objava Donalda Trumpa da je to primitrje stvarno i da ga osobno izmolio od Vladimira Putina.
Najčitanije
  1. Dagur Sigurdsson
    Tako je, izborniče!

    Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
  2. Hrvatski rukometaši
    pa dokle više?

    Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
  3. Alfred Gislason
    Kratko i jasno

    Hrvatska nije sama! Ovako je njemački izbornik reagirao na skandal uoči polufinala
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Trump tvrdi da je Putin pristao na tjedan dana obustaviti napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu
GDJE JE TAJ NOBEL?
Trump objavio da je postigao primirje s Putinom: "Osobno sam ga zamolio da prestane pucati na Kijev. Pristao je"
Kod Kruševca otkrivena jedna od najvećih količina marihuane u regiji
ULOV U KRUŠEVCU
Policija u susjedstvu zaplijenila oružje i rekordnu količinu droge vrijedne 10 milijuna eura
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Hegseth rekao Trumpu da je Pentagon spreman za Iran
novi veliki udar?
Hoće li Trump napasti Iran? Pentagon poslao jasnu poruku
Kiša staje, sunce dolazi, ali stabilnost neće dugo trajati
VREMENSKA PROGNOZA
Manje kiše i više sunca, no nova promjena vremena je pred vratima
Auto naletio na pješaka u Zagrebu, sve hitne službe na terenu
slijedi očevid
Auto naletio na pješaka u Zagrebu, sve hitne službe na terenu
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Tinejdžer priznao ubojstvo 12-godišnjeg dječaka u Birminghamu
"ADOLESCENCIJA" U STVARNOSTI
Dječak se nije vratio kući iz škole: Zajednica u šoku nakon priznanja tinejdžera
Tomašević komentirao doček rukometaša
Čestitao im
Tomašević komentirao doček rukometaša, evo što je rekao o mogućnosti da im zapjeva Thompson
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom
Zaražena šugom
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom: "Građani je ne smiju dirati"
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Splićanin uhvatio ogromnu hobtnicu kod Hvara
"Velika gotovo kao ja"
Nevjerojatan ulov u Jadranu: "Borba je trajala 20 minuta, pucao sam više puta..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Splićanin uhvatio ogromnu hobtnicu kod Hvara
"Velika gotovo kao ja"
Nevjerojatan ulov u Jadranu: "Borba je trajala 20 minuta, pucao sam više puta..."
Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj
VOJNI ROK, NATO, UKRAJINA...
Ministar obrane: "Bolje mir jer ako krenemo mi, mogli bismo im slomiti zube"
show
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Bugarski glazbenik Azis potvrdio je da se oženio u SAD-u!
pokazao prsten!
Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Iskustvo pacijentice
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Jao…
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Novo istraživanje otkriva
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tako se to radi
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
sport
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
pa dokle više?
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Tako je, izborniče!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Alfred Gislason podržao Hrvatsku: "Sigurdsson je u pravu"
Kratko i jasno
Hrvatska nije sama! Ovako je njemački izbornik reagirao na skandal uoči polufinala
tv
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
Daleki grad: Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
DALEKI GRAD
Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
U dobru i zlu: Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu
NOVABUZZ PITALICA
Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu!
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
U novom ruhu
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
novac
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Sigurno utočište?
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Od fiskalizacije do deficita
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Doznajemo koliko je Fortenova zaradila prodajom Dijamanta i što MK Grupa namjerava napraviti s njime
Cijena nije sitnica
Doznajemo koliko je Fortenova zaradila prodajom Dijamanta i što MK Grupa namjerava napraviti s njime
lifestyle
Ponuda bluza i košulja u novim kolekcijama za 2026. godinu
RAZNE BOJE I KROJEVI
Već od 10 eura: 15 košulja i bluza koje ćete sigurno iznositi, izgledaju mrak uz traperice
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Recept za slatka pamuk peciva
Uz kavu
Ljudi kažu: "Savršenstvo!" Evo recepta za fina i slatka pamuk-peciva
sve
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
pa dokle više?
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Tako je, izborniče!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Alfred Gislason podržao Hrvatsku: "Sigurdsson je u pravu"
Kratko i jasno
Hrvatska nije sama! Ovako je njemački izbornik reagirao na skandal uoči polufinala
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene