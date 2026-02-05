Oglasio se Trump: Više nema ograničenja!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj platformi Truth Social da je tijekom svog mandata spriječio izbijanje triju nuklearnih ratova te se ponovno pohvalio obnovom američke vojne moći i nuklearnog arsenala.

"Sjedinjene Američke Države najmoćnija su zemlja na svijetu. U svom prvom mandatu u potpunosti sam obnovio našu vojsku, uključujući nove i brojne obnovljene nuklearne bojeve glave. Uveo sam i Svemirske snage, a sada nastavljamo obnavljati vojsku na razinama kakve dosad nisu viđene. Vojsci dodajemo i bojne brodove, koji su sto puta moćniji od onih koji su plovili morima tijekom Drugog svjetskog rata – Iowe, Missourija, Alabame i drugih", objavio je Trump.

"Spriječio sam izbijanje nuklearnih ratova diljem svijeta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela te Rusije i Ukrajine. Umjesto produljenja sporazuma Novi START, koji su Sjedinjene Države loše ispregovarale i, uz sve ostalo, grubo se krši, trebali bismo angažirati naše nuklearne stručnjake da rade na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti. Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju!" napisao je Trump.

Trumpova objava dolazi u trenutku kada je istekao američko-ruski sporazum Novi START. Sporazum, koji je istekao u ponoć sa srijede na četvrtak, ograničavao je broj strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu rasporediti Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao i broj projektila i bombardera s kopnenim i podmorničkim baziranjem namijenjenih njihovoj isporuci.

To je posljednji važeći ugovor koji ograničava strateške nuklearne arsenale SAD-a i Rusije, a datira još iz hladnog rata.