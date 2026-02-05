Dobre vijesti iz Abu Dhabija: SAD i Rusija blizu dogovora o novom sporazumu

Sjedinjene Države i Rusija približavaju se dogovoru o poštovanju sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi START i nakon što istekne, izvijestio je Axios, pozivajući se na tri izvora upućena u pregovore.

Nuklearni sporazum Novi START, koji je postavio ograničenja na rakete, lansere i strateške bojeve glave SAD-a i Rusije, posljednji je u nizu nuklearnih sporazuma koji datiraju više od pola stoljeća, još iz Hladnog rata.

Pregovori su se vodili u Abu Dhabiju u protekla 24 sata, ali dogovor nije postignut, objavio je Axios, pozivajući se na još jedan izvor.

Bijela kuća nije zasad komentirala izvješće, koje je uslijedilo nakon niza drugih događaja u odnosima dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila.

Europsko zapovjedništvo američke vojske priopćilo je u četvrtak da su SAD i Rusija u Abu Dhabiju dogovorili nastavak vojnog dijaloga na visokoj razini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je rekao će se mirovni pregovori s Rusijom, uz posredništvo SAD-a, nastaviti u bliskoj budućnosti nakon što su pregovarači završili drugi dan pregovora u Abu Dhabiju.

Kremlj teži "konstruktivnim odgovorima"

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak da je Rusija i dalje spremna za dijalog sa SAD-om ako Washington konstruktivno odgovori na prijedlog Moskve da se nastavi pridržavati ograničenja nuklearnog sporazuma Novi START.

"Slušajte, ako bude konstruktivnih odgovora, naravno da ćemo voditi dijalog", rekao je Peskov novinarima.

Novi START sporazum potpisan 2010. godine dopuštao je samo jedno produljenje. Produljenje na pet godina dogovorili su bivši američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin. Svako novo produljenje zahtijeva izvršnu odluku o dobrovoljnom produljenju ograničenja sporazuma.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je u srijedu razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, želi da se Kina uključi u sporazum o smanjenju nuklearnog oružja.

Peking je do sada odbijao pregovore s Moskvom i Washingtonom jer ima procijenjenih 600 bojevih glava u odnosu na otprilike 4000 koliko ih imaju i Rusija i SAD.

Bijela kuća je objavila ovog tjedna da će Trump odlučiti o daljnjim koracima kontrole nuklearnog naoružanja, što će "pojasniti u vlastitom vremenskom okviru".

SAD i Rusija uspostavljaju dijalog na vojnoj razini

SAD je prekinuo vojnu komunikaciju s Moskvom uoči ruskog napada na Ukrajinu. Sukob, koji je započeo u veljači 2022. godine, najsmrtonosniji je rat u Europi od Drugog svjetskog rata i najveći sukob Moskve i Zapada od Hladnog rata.

"Održavanje dijaloga između vojski važan je čimbenik globalne stabilnosti i mira te pruža sredstvo za veću transparentnost i deeskalaciju", priopćila je američka vojska.

Ponovna uspostava vojnog dijaloga dolazi nakon što je zapovjednik američkog Europskog zapovjedništva, general Alexus Grynkewich, razgovarao s visokim ruskim i ukrajinskim vojnim dužnosnicima u Abu Dhabiju.