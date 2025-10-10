Trump napao Xija: "U Kini se događaju vrlo čudne stvari..."

Predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao kineskog čelnika Xi Jinpinga na društvenim mrežama zbog pojačanih napora Kine da uvede kontrolu izvoza kritičnih rijetkih minerala, prijeteći ekonomskom odmazdom i rekavši da više ne vidi nikakav razlog za sastanak s Xijem tijekom planiranog posjeta regiji kasnije ovog mjeseca.

"U Kini se događaju neke vrlo čudne stvari! Postaju vrlo neprijateljski raspoloženi i šalju pisma zemljama diljem svijeta u kojima žele uvesti kontrole izvoza na svaki element proizvodnje koji ima veze s rijetkim zemnim elementima i gotovo sve što im padne na pamet, čak i ako se ne proizvodi u Kini", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. "Nitko nikada nije vidio ništa slično, ali, u biti, to bi 'začepilo' tržišta i otežalo život gotovo svakoj zemlji na svijetu, posebno Kini."

Trump je također zaprijetio ekonomskim sankcijama protiv Kine, upozorivši: "Ovisno o tome što Kina kaže o neprijateljskoj 'naredbi' koju su upravo izdali, bit ću prisiljen, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, financijski se suprotstaviti njihovom potezu."

Kineski rudnik Foto: Afp

"Za svaki Element koji su uspjeli monopolizirati, mi imamo dva", dodao je.



Peking je u četvrtak pojačao opsežna ograničenja na izvoz rijetkih minerala, proširivši popis minerala pod kontrolom i produživši kontrole usmjerene na njihove proizvodne tehnologije i njihovu upotrebu u inozemstvu, uključujući vojne i poluvodičke primjene.

Taj potez uslijedio je u trenutku kada Peking nastoji ojačati svoj utjecaj u trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Državama i uoči očekivanog sastanka Xija i Trumpa na marginama summita APEC-a u Južnoj Koreji kasnije ovog mjeseca.

"Nisam razgovarao s predsjednikom Xijem jer za to nije bilo razloga", napisao je Trump. "Ovo je bilo pravo iznenađenje, ne samo za mene, već i za sve vođe slobodnog svijeta. Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dva tjedna na APEC-u u Južnoj Koreji, ali sada se čini da za to nema razloga", napisao je Trump natuknuvši da je taj susret sada moguće otkazan.

Volfram Foto: Wikipedia

Dužnosnici Bijele kuće ovaj tjedan su kineski potez smatrali dramatičnom eskalacijom koja bi mogla ugroziti sastanak čak i prije nego što je Trump javno iznio prijetnju na društvenim mrežama, prema riječima visokog dužnosnika administracije i izvora upoznatog s tim pitanjem. No, u Bijeloj kući postoje i privatne frustracije nakon što je američko Ministarstvo trgovine krajem prošlog mjeseca proširilo broj kineskih tvrtki na popisu za kontrolu izvoza, što je moglo iziritirati Kinu, rekli su izvori.

Kina je pozvala Trumpa da posjeti Peking dok je na putovanju u Aziji kasnije ovog mjeseca, ali bez ikakvih jasnih ciljeva Trumpova administracija je odbila taj poziv, prema riječima visokog dužnosnika administracije. Dogovorili su se da će raditi na sastanku na marginama ekonomskog summita, piše CNN.

Itrij Foto: Wikipedia

Trump je u petak također oštro kritizirao Kinu zbog odluke da objavi te korake u četvrtak, sugerirajući da je time umanjia njegove pokušaje da osigura mirovni sporazum između Izraela i Hamasa .

"Kineska pisma bila su posebno neprimjerena jer je to bio Dan kada je, nakon tri tisuće godina kaosa i borbi, zavladao MIR NA BLISKOM ISTOKU", napisao je. "Pitam se je li to vrijeme bilo slučajno?"



Trenutno se proizvodi iz Kine u SAD-u oporezuju s najmanje 30% do studenog. U međuvremenu, američki izvoz u Kinu oporezovan je s 10%. Ranije ove godine carine za obje zemlje, dva najveća gospodarstva, porasle su iznad 100%, što je u biti zaustavilo trgovinu.

Dionice su pale nakon Trumpove objave na društvenim mrežama. Dow Jones pao je za 400 bodova, odnosno 0,9%. S&P 500 pao je za 1,3%, a tehnološki napredni Nasdaq pao je za 1,9%.