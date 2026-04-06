Trump opisao dramatičnu akciju spašavanja, pa zaprijetio: "Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći"

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je na konferenciji za medije rekao da bi "cijeli Iran mogao biti uništen u utorak navečer".

"Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump, prenosi agencija France Presse.

Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac.

"Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Alahu", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži na Uskrs.

Na konferenciji za medije u ponedjeljak ponovio je da SAD-u "ide nevjerojatno dobro" u ratu protiv Irana, prenosi BBC.

Ministar rata Pete Hegseth na istoj je konferenciji najavio da će SAD u ponedjeljak izvesti najveći broj zračnih udara od prvog dana operacije protiv Irana, upozoravajući da će intenzitet napada u utorak biti još snažniji, piše Reuters.

Spašavanje "heroja" i nova prijetnja medijima

Trump je, u pratnji visokih savjetnika za nacionalnu sigurnost, detaljno opisao operaciju spašavanja američkog pilota. koji je tijekom vikenda oboren na iranskom teritoriju. Američki predsjednik rekao je da je u operaciji njegovog izvlačenja navodno sudjelovalo čak 155 aviona, piše BBC.

Trump tvrdi da su u operaciji sudjelovala četiri bombardera, 64 lovca, 48 zrakoplova za nadopunu goriva te 13 spasilačkih letjelica.

"Dovozili smo ih sa svih strana, a velik dio operacije bilo je zavaravanje. Željeli smo da misle kako se pilot nalazi na drugoj lokaciji jer su ondje imali goleme vojne snage - tisuće ljudi su tragale za njim”, izjavio je Trump.

"Herojski" časnik uspješno je izbjegavao zarobljavanje na iranskom teritoriju gotovo 48 sati, naglasio je američki predsjednik, dodajući da se neimenovani pilot skrivao u planinama, neprestano se uspinjući na veće visine kako bi povećao izglede za uspješno spašavanje.

"Bilo je to poput traženja igle u plastu sijena", kazao je američki predsjednik.

Američka vojska morala je napustiti dio zrakoplova u Iranu, no umjesto da dopusti iranskoj strani da se domogne vojne opreme, američka ih je vojska "raznijela u komadiće", kazao je Trump.

Oštro je osudio curenje informacija iz vladinih krugova i medijsko izvještavanje o spašavanju posade F-15, tvrdeći da je to izravno ugrozilo američke živote.

Trump, tradicionalno neprijateljski nastrojen prema medijima, u ponedjeljak je otišao korak dalje, izravno prijeteći novinarima koji su objavili priču, da će morati "odati svoj izvor ili će u protivnom ići u zatvor", piše BBC.

"Otići ćemo u medijsku kuću koja je to objavila i reći ćemo im: 'U pitanju je nacionalna sigurnost – odajte izvor ili idete u zatvor'", poručio je Trump.