Pljušte optužbe nakon izbora na Kosovu: "Kradu mandat iz ruku naroda i daju ga Kurtijevom Srbinu"

Srpska lista priopćila je, nakon 95 posto prebrojanih glasova, da je na prijevremenim kosovskim parlamentarnim izborima u nedjelju osvojila svih 10 zastupničkih mjesta u Skupštini Kosova koji pripadaju srpskoj zajednici, istovremeno ustvrdivši da joj se "pokušava oduzeti jedan mandat".

Na kosovskim izborima, trećim prijevremenim u posljednjih 16 mjeseci, sudjelovale su tri koalicije, 17 stranaka i jedan neovisni kandidat.

Izbore je obilježila velika apstinencija i izlaznost od samo 36,88 posto od ukupno 1.959.962 birača, što je oko osam posto manje nego na prethodnim izborima.

Najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama, oko 50 posto, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je za beogradsku provladinu komercijalnu televiziju Pink da je Srpska lista osvojila 42.166, odnosno više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima i da je u srpskim sredinama ima skoro 13 puta više glasova nego stranka Za slobodu pravdu i opstanak sunarodnjaka Nenada Rašića.

Simić je ustvrdio da se ponovo vidi namještanje albanske strane da se Rašiću dodaju glasovi u općinama u kojima skoro da nema Srba i da vlast u Prištini "ponovno krade mandat iz ruku srpskog naroda" i poklanja ga Rašiću, kojeg Srpska lista naziva "Kurtijevim Srbinom", implicirajući da je naklonjen vlasti premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija.

Izbore su, prema izvješćima beogradskih i srpskih medija na Kosovu, pratili povremeni incidenti na biralištima, te uhićenja dvojice Srba koje se optužuje za navodni utjecaj na birače i podršku Srpskoj listi.

Kosovska policija uhitila je danas u Goraždevcu, kod Peći, dvojicu Srba zbog sumnje da su navodno "pokušali utjecati na slobodnu volju birača" i njima je određeno zadržavanje od 48 sati.

Službeni Beograd ocijenio je uhićenje kao "nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini provodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji".

Potpredsjednik srbijanske vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić danas je najoštrije osudio uhićenje, ocijenivši kako je "nedopustivo što se ovakve montirane akcije, koje uključuju i upade u obiteljske kuće i pretresanja domova, svjesno i ciljano realiziraju na sam dan izbora" kako bi se "među srpsko stanovništvo unijeli strah i panika, te izravno opstruiralo njihovo pravo na slobodno izjašnjavanje".

Prema priopćenju Kosovske policije, izbori su protekli bez većih incidenata, ali je pokrenuto 17 kaznenih postupaka u vezi s izbornim procesom zbog kršenja tajnosti glasanja, uništavanja glasačkih dokumenata, zloupotrebe prava glasa i davanja ili primanje mita u vezi sa glasanjem, a ukupno je privedeno pet osoba, javio je prištinski portal Reporteri.net.