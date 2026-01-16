Danima traje potraga za mladom ženom s poteškoćama: Policija je sada pronašla trag kod mjesta gdje je posljednji put viđena

Policija je nakon intezivne potrage pronašla dokaze kojima su rekonstruirali kretanje 25-godišnje Milice Asanović koja je nestala u selu na jugu Srbije prije tjedan dana.

Kako doznaje Nova.rs, policija je pronašla plastičnu vrećicu s kavom i šećerom, namirnicama koje je Milica dobila od susjeda kod kojega je bila u posjetu neposredno prije nestanka.

Vrećica je pronađena na ulici, što je, prema navodima izvora, potvrdilo iskaze svjedoka da je Milica na putu kući skrenula u suprotnom smjeru od onog kojim je trebala ići.

To nije jedini dokaz koji potvrđuje navode susjeda da je Milica njegovu kuću napustila živa i bez vidljivih ozljeda. Nadzorne kamere na tom dijelu puta potvrdile su njezin identitet te pokazale da se najprije uputila prema drugom selu, zatim se okrenula i krenula prema svojoj kući, da bi se potom ponovno predomislila i nastavila u suprotnom smjeru.

Obitelj je izrazila i sumnje da je Milica nastradala u prometnoj nesreći pa je policija detaljno pregledala snimke nadzornih kamera i identificirala sva vozila koja su u to vrijeme prolazila tim dijelom sela.

Potraga za nestalom Milicom u Srbiji Foto: Miljana Isailović/Nova.rs

Na temelju registarskih oznaka utvrđeno je tko je upravljao vozilima u vrijeme njezina nestanka. Iako nije bilo mnogo prometa, svi vozači su ispitani, a neki su bili podvrgnuti i poligrafskom testiranju, koje je potvrdilo njihove iskaze da nemaju veze s Miličinim nestankom, navodi izvor Nova.rs.

Snimke kamera potvrdile su i iskaz svjedoka koji je rekao da ju je vidio kod nadvožnjaka koji je udaljen više od kilometra od njezine kuće.

S obzirom na to da se, prema snimkama, kretala relativno brzo, unatoč zdravstvenim poteškoćama, policija smatra da je stigla do tog mjesta. Upravo zbog toga potraga je usmjerena na taj dio sela.

Pas tragač odveo je potragu do rijeke koju su vatrogasci detaljno pretražili, no bez rezultata. Pretražuju se i bare koje su danima bile zaleđene, a one dublje se isušuju, ali zasad nijedna od tih aktivnosti nije dala odgovor na pitanje što se dogodilo s Milicom.

Potragu dodatno otežava činjenica da je Milica, iako ima 25 godina, sitne tjelesne građe zbog razvojnih smetnji te izgledom podsjeća na dijete od desetak godina. Zbog toga je, prema procjenama policije, mogla upasti u jarak ili baru koji za odraslu osobu ne bi predstavljali opasnost, ali bi za nju mogli biti kobni.

Njezin otac Slaviša Asanović rekao je da je kćer posljednji put vidio 9. siječnja u prijepodnevnim satima, kada ju je odveo kod susjeda na ručak. Kćer je ostavio da popije kavu, a on je otišao u selo. "Kad sam se oko 11 sati vratio kući i pitao suprugu gdje je Milica, shvatio sam da se nije vratila", ispričao je Asanović.

Kako kaže, odmah je nazvao susjeda koji mu je rekao da je Milica odavno otišla kući. Potraga je započela istog trenutka, a policija je obaviještena nakon dva sata, no ni višesatna potraga prvog dana nije dala rezultate.

Susjed je potvrdio je te navode i rekao da se odmah priključio potrazi čim je saznao da je Milica nestala. Ispitan je u sklopu istrage, no policija nije pronašla ništa što bi ga povezivalo s njezinim nestankom.