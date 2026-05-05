Stravična nesreća odnijela je 132 života, a Kina i dalje o svemu šuti: Podaci iz crnih kutija skriveni od javnosti

Prošlo je više od četiri godine od pada zrakoplova Boeing 737-800 na planinu na jugu Kine. Bila je to jedna od najgorih zrakoplovnih nesreća u toj zemlji. Poginulo je svih 132 ljudi, od čega je devet bilo članova posade.

Novoobjavljeni podaci ukazuju na to da je netko u kokpitu možda namjerno isključio dovod goriva u motore.

Unatoč razmjerima katastrofe, piše CNN, Uprava za civilno zrakoplovstvo Kine (CAAC) nije se pozabavila ključnim pitanjem što je uzrokovalo pad leta MU5735 tvrtke China Eastern Airlines u ožujku 2022. u udaljenoj regiji Guangxi.

Podaci koje je objavio američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) kao odgovor na zahtjev za slobodu informacija pokazuju da su prekidači za gorivo na oba motora bili istovremeno isključeni prije nego što se avion srušio.

Podaci su uzeti iz uređaja za snimanje podataka o letu zrakoplova, jedne od dvije takozvane crne kutije koje bilježe sve relevantne operativne informacije, a koji je izvađen iz olupine i poslan u laboratorij NTSB-a u Washingtonu na analizu (agencija je sudjelovala jer je Boeing američki proizvođač zrakoplova).

"Utvrđeno je da su se tijekom leta na 29.000 stopa prekidači za gorivo na oba motora pomaknuli iz položaja za rad u položaj za isključivanje. Brzine motora smanjile su se nakon pomicanja prekidača za gorivo", navodi se u izvješću NTSB-a.

Prekidači za gorivo na komercijalnim avionima su fizičke kontrole koje reguliraju protok goriva u motore. Na Boeingu 737, pilot mora povući prekidač prema gore prije nego što ga pomakne iz položaja za rad u položaj za isključivanje.

"Ovi podaci jasno pokazuju da su prekidači za gorivo ručno isključeni neposredno prije nesreće", rekao je David Soucie, analitičar sigurnosti zrakoplovstva CNN-a.

"Nema naznaka da su prekidači vraćeni u uključeni položaj. To ukazuje na to da nije bilo pokušaja ponovnog pokretanja motora. Da su prekidači greškom isključeni, piloti bi pokušali ponovno ih uključiti", objasnio je.

Snimač podataka o letu prestao je snimati kada su generatori zrakoplova ostali bez struje i nije snimio posljednje trenutke pada, prema izvješću. Snimač glasa u kokpitu, druga "crna kutija" zrakoplova, nastavio je snimati putem rezervne baterije.

Američki istražitelji uspjeli su dobiti četiri glasovne snimke s oštećenog snimača u kokpitu i poslali ih CAAC-u, ali NTSB je rekao da nije zadržao kopiju audio datoteka.

CNN se obratio CAAC-u i China Eastern Airlinesu za komentar. CAAC je prethodno negirao da je pad bio namjeran.

Stručnjak za zrakoplovstvo Tony Stanton iz australske konzultantske tvrtke Strategic Air upozorio je da se dokument NTSB-a ne smije tretirati kao konačno izvješće o nesreći.

"Objavljeni materijal sam po sebi ne dokazuje motiv, namjeru ili tko je pomaknuo prekidače", rekao je Stanton.

Dodao je, međutim, da je slijed događaja vrlo teško uskladiti s konvencionalnim mehaničkim kvarom dvostrukog motora i da je puno više u skladu s (ljudskom) naredbom isključenja goriva. No, za to je potrebno imati sve podatke i konačnu analizu istražnog tijela.

Špekulacije o uzroku pada

Prethodna izvješća ukazivala su na to da je netko u kokpitu namjerno srušio avion.

Wall Street Journal je u svibnju 2022. pisao da informacije izvučene iz oštećenog snimača podataka o letu zrakoplova pokazuju da su ljudske naredbe komandama srušile zrakoplov, pozivajući se na ljude upoznate sa istragom.

Američki dužnosnici uključeni u istragu usredotočili su se na postupke pilota, izvijestio je tada Journal, dodajući da je također moguće da je netko drugi u avionu provalio u pilotsku kabinu i namjerno izazvao pad.

Nagađanja o samoubojstvu pilota prethodno su potaknula CAAC da objavi demanti. U svom preliminarnom izvješću, CAAC je rekao da su letačko i kabinsko osoblje imali važeće dozvole te da se posada dovoljno odmorila i prošla zdravstvene preglede na dan leta.

Kina nije objavila ažuriranje svoje istrage od 2024. godine, kada je CAAC objavio izjavu na dvogodišnjicu nesreće u kojoj je ponovio ranije nalaze da nije pronašao probleme sa zrakoplovom, posadom ili vremenskim uvjetima.

Kina se suočila s javnim kritikama zbog neobjavljivanja konačnog izvješća o kobnoj nesreći, a neki su pitali zašto istražitelji nisu otkrili informacije iz "crnih kutija".