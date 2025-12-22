FOTO Horor na putovanju: Sudarili se kruzeri, putnici popadali u vodu, jedna osoba smrtno stradala

Putovanje Nilom pretvorilo se u noćnu moru za turiste iz Italije, kada se njihov kruzer zabio u drugi kruzer na toj popularnoj egipatskoj turističkoj destinaciji.

47-godišnja Talijanka Denise Ruggeri bila je na putovanju sa svojim suprugom i još 70-ak talijanskih turista kada je u nedjelju kod grada Esna na rijeci Nil došlo do sudara dvaju kruzera.

Od siline udarca u potpunosti je uništen pramac kruzera, kao i kabine i prostorije koje su se nalazile na prednjem dijelu broda. Među njima i kabina u kojoj se nalazila Denise, koja je preminula od teških ozljeda prsa, nastalih u padu prilikom sudara.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Kruzer Royal Beau Rivage sudario se oko 19 sati po lokalnom vremenu s drugim kruzerom, izvijestile su lokalne egipatske vlasti. Nekoliko turista palo je u vodu te su spašeni, a Denise je prevezena u bolnicu s teškim ozljedama i u kritičnom stanju, no preminula je na intenzivnoj jedinici zbog krvarenja, potvrdila je policija.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i mogući krivci, a sumnja se na navigacijske pogreške tijekom manevara za prolazak kroz luku Esna, izvijestio je Euronews.

Esna je grad u administrativnoj pokrajini Luksor u južnom Egiptu, koja je sa svojim impresivnim hramovima i drevnim grobnicama u Dolini kraljeva, popularno je odredište za turiste iz cijelog svijeta.