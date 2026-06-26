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Venezuela je razorena potresom: Jedno pitanje je ključno, a jasnog odgovora nema

Piše Hina, 26. lipnja 2026. @ 07:50 komentari
Potres u Venezueli - 1
Potres u Venezueli - 1 Foto: Profimedia
Obnova od razornog potresa normalno je složen i dugotrajan poduhvat za bilo koju državu.
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