FOTO/VIDEO Jezivi prizori s terena u Venezueli: Spasioci pretražuju ruševine koristeći mobitele umjesto svjetiljki

Mnogi se i dalje vode kao nestali, a brojni stanovnici ostali su zarobljeni ispod urušenih zgrada, pa se strahuje da bi se broj poginulih nakon što su dva snažna potresa pogodila Venezuelu, mogao mjeriti u tisućama.

Najteže su pogođeni glavni grad Caracas i obalni grad La Guaira, gdje su se satima nakon potresa iz ruševina mogli čuti pozivi upomoć.

Dva snažna potresa u manje od minutu

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi potres magnitude 7,2 dogodio se u 18:04 u srijedu po lokalnom vremenu, a samo nekoliko sekundi kasnije uslijedio je još snažniji potres magnitude 7,5.

Oba su bila plitka, s epicentrima na dubini od 20, odnosno 10 kilometara, zbog čega su izazvala razaranja na velikom području.

Potresi su pogodili Venezuelu tijekom državnog praznika, kada se većina stanovnika nalazila kod kuće, što je dodatno povećalo broj žrtava.

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje, dok je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez potvrdio da je broj poginulih porastao na najmanje 235.

Potres u Venezueli Foto: Associated Press via Guliver

Očajnička potraga za nestalima

U La Guairi su deseci zgrada potpuno uništeni ili teško oštećeni, a urušeni desetkatni hotel pretvorio se u gomilu betona.

Stanovnici očajnički tragaju za članovima svojih obitelji. Na društvenim mrežama i u medijima pojavile su se dramatične snimke koje razotkrivaju potpuni kolaps i nemoć venezuelanskih hitnih službi nakon razornih potresa. Snimke prikazuju spasilačke timove koji u mraku pretražuju ruševine koristeći mobitele kao svjetiljke.

Student medicine Juan Ortiz rekao je za BBC da je jedan njegov blizak prijatelj poginuo, drugi se nalazi pod ruševinama, dok se oko 20 njegovih poznanika iz obalnog područja vodi kao nestalo. "U šoku sam i potpuno zbunjen. Najviše me boli što ne mogu pomoći", rekao je.

Zgrade su se urušavale i u Caracasu, a šteta je zabilježena i u saveznim državama Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua i Miranda.

Gradonačelnik četvrti Chacao Gustavo Duque rekao je da je samo u jednoj urušenoj zgradi poginulo 11 ljudi, dok su 23 osobe spašene.

Potraga za preživjelima nakon strašnih potresa u Venezueli Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Zračna luka zatvorena, tisuće bez doma

Međunarodna zračna luka Maiquetía, glavna zračna luka Venezuele, zatvorena je zbog ozbiljnih oštećenja. Mnogi stanovnici ostali su bez domova ili odbijaju ući u oštećene zgrade zbog straha od novih urušavanja te noćIi provode na ulicama.

Dodatnu zabrinutost izazivaju brojni naknadni potresi. Delcy Rodríguez izjavila je da je nakon glavnog udara zabilježeno više od 30 podrhtavanja tla.

"Broj žrtava mogao bi višestruko porasti"

Američki geološki zavod upozorio je da se radi o katastrofi velikih razmjera: "USGS procjenjuje da su vrlo vjerojatni veliki broj žrtava i golema materijalna šteta."

Prema njihovim modelima, postoji 42 posto vjerojatnosti da će broj poginulih premašiti 10.000, dok je vjerojatnost da će stradati više od 100.000 ljudi procijenjena na 33 posto.

Stručnjaci ističu da se ne radi o prognozi nego o procjeni rizika temeljenoj na snazi potresa, dubini epicentra, gustoći naseljenosti te iskustvima iz ranijih katastrofa.

Na konačan broj žrtava utjecat će i kvaliteta gradnje te vrijeme u kojem su potresi pogodili zemlju.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to… pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Najjači potres u više od stoljeća

Venezuela se nalazi na dodiru dviju tektonskih ploča, a potresi su najvjerojatnije nastali zbog naglog oslobađanja energije između njih.

Novinar Luis Hernandez iz Caracasa rekao je da je procjenu stvarnih razmjera katastrofe otežao nestanak struje i internetskih veza: "Zbog gospodarske krize vrlo je teško procijeniti stvarnu štetu."

Najteže su pogođene četvrti Altamira i Los Palos Grandes u Caracasu, koje su teško stradale i u razornom potresu 1967. godine, kada je poginulo oko 200 ljudi.

Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7,5 drugi je najsnažniji zabilježen u Venezueli od početka mjerenja 1900. godine.

'To je najjači potres koji sam ikada osjetila. Bila sam uvjerena da će se zgrada srušiti na mene', ispričala je novinarka BBC Munda Nicole Kolster, koja živi na sedmom katu zgrade u četvrti Los Palos Grandes.

Podrhtavanje se osjetilo i u kolumbijskoj prijestolnici Bogoti, udaljenoj stotinama kilometara.

Potres u Venezueli - 3 Foto: Profimedia

Stiže međunarodna pomoć

Brojne države ponudile su pomoć Venezueli u spašavanju i sanaciji posljedica katastrofe.

Sjedinjene Države najavile su paket pomoći vrijedan 150 milijuna dolara te poslale spasilačke timove, medicinske resurse, vojne transportne brodove i zrakoplove za potporu operacijama traganja i spašavanja.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je odmah naložio svojoj administraciji da bude spremna na brzo djelovanje: "Dva golema potresa pogodila su narod Venezuele i ostavila razorne posljedice. Sjedinjene Države spremne su pomoći."

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da SAD odmah raspoređuje spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarnu potporu. U Caracas je stigao general-bojnik Korpusa marinaca SAD-a Kevin J. Jarrad, koji će voditi i koordinirati vojnu potporu SAD-a nakon potresa.

RELEASE: SOUTHCOM Leadership Arrives in Venezuela to Coordinate Earthquake Relief Support



U.S. Marine Corps Maj. Gen. Kevin J. Jarrard arrived in Caracas, Venezuela, today, to oversee Department of War support to Venezuela earthquake relief efforts.



Maj. Gen. Jarrard is serving… pic.twitter.com/sCIhyuI63L — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

Pomoć su najavili i Dominikanska Republika, Salvador, Meksiko i Katar.

Stvarnost na terenu je jeziva, naime, nakon godina teškog ekonomskog sloma, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagiranje u izvanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne alate za lociranje preživjelih pod tonama betona. Upravo zbog ovog strašnog manjka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijaliziranih stranih timova bit će ključan u utrci s vremenom.