Orbanov poraz izazvao reakcije u Rusiji, oglasio se Putinov suradnik: "Ovo će samo ubrzati..."

Poraz stranke Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima samo će ubrzati raspad Europske unije, poručio je Kirill Dimitriev, čelnik Ruskog fonda za izravna ulaganja.

Dimitriev, ujedno i posebni predstavnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicijsku i gospodarsku suradnju, objavio je taj komentar na nedjeljne izbore u Mađarskoj.

"To će samo ubrzati raspad EU-a. Provjerite za četiri mjeseca jesam li u pravu", napisao je.

This will just accelerate the collapse of the EU. Check if I am right in 4 months. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 12, 2026

Nakon prebrojanih 97,74 posto glasova Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.

Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.