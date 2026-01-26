Tko je agent koji je ubio Alexa Prettija? "Bio je vrlo dobro obučen, u policiji je osam godina"

Savezni agent koji je ubio Alexa Prettija tijekom sukoba u Minneapolisu nije javno identificiran, ali su američke vlasti objavile neke informacije o njemu.

Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara i državljanina SAD-a, u subotu je ubio pripadnika američke Granične policije. Njegova smrt doprinijela je već napetoj situaciji diljem zemlje u kojoj već neko vrijeme traju prosvjedi zbog imigracijske politike predsjednika Donalda Trumpa.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) potvrdilo je da je pucnjavu izvršio pripadnik Granične policije, ali nije objavilo njegovo ime niti kojoj jedinici pripada.

Zapovjednik Granične policije Gregory Bovino je na konferenciji za medije rekao da je policajac koji je pucao na Prettija bio "vrlo dobro obučen" i da je u Graničnoj policiji osam godina. Dodao je da agent također ima opsežnu obuku kao instruktor za sigurnosti u streljani, gdje osigurava da ljudi na siguran način koriste oružje.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je agent ispalio "obrambene hice".

"Policajci su pokušali razoružati osumnjičenika, ali je naoružani osumnjičenik nasilno pružio otpor. Detalji o oružanom sukobu bit će objavljeni naknadno. Bojeći se za svoj život i živote i sigurnost svojih kolega, agent je ispalio obrambene hitce. Medicinsko osoblje na mjestu događaja odmah je pružilo medicinsku pomoć osobi, ali je proglašena mrtvom na mjestu događaja", priopćilo je Ministarstvo

Guverner Minnesote Tim Walz je nakon pucnjave ponovno osudio operaciju saveznih agenata u toj saveznoj državi i Trumpovu je administracije zatražio da ju obustavi.