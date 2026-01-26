Trumpov čovjek čija estetika i metode lede krv u žilama: "SS uniforma, nestanci ljudi, privatna vojska..."

Prije samo godinu dana ime Gregoryja Bovina bilo je poznato tek uskom krugu ljudi. Danas je postao jedno od najvidljivijih lica imigracijskog obračuna Trumpove administracije.

Sve, od taktika koje zapovjednik Granične policije provodi na terenu do odjeće koju nosi, pretvorilo se u simbol duboko polarizirajuće politike čiji se kraj zasad ne nazire, piše CNN.

Na ulicama niza američkih gradova Bovino predvodi ophodnje, baca suzavac i ulazi u verbalne sukobe s kritičarima. S kratko ošišanom kosom i u maslinastozelenoj uniformi Granične policije često se izdvaja među skupinama saveznih agenata jer je jedan od rijetkih koji ne nosi masku.

Na društvenim mrežama njegovi profili prepuni su fotografija i filmski stiliziranih videozapisa koji slave odlučnost agenata da provedu ono što naziva svojom misijom.

U posljednje vrijeme sve se češće pojavljuje i pred kamerama, za govornicom i na ekranima diljem svijeta, držeći konferencije iz Minneapolisa.

Upravo ondje Bovino se pojavio nekoliko sati nakon što je u subotu agent Granične policije u tom gradu ustrijelio i ubio muškarca. Novinarima je rekao da su policajci postupali u skladu s obukom, suočeni s, kako je tvrdio, naoružanim osumnjičenikom koji je "želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije".

Takva izjava izazvala je brzu i žestoku reakciju kritičara, koji su, kao i drugi dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti, optuženi za iskrivljavanje činjenica. Prema njihovim tvrdnjama, videosnimke pucnjave ne pokazuju da je ubijeni muškarac ikome prijetio.

Unatoč tome, Bovino je u nedjelju dodatno pojačao obranu svojih ljudi.

"Činjenica da su visoko obučeni spriječila je pucnjavu na pripadnike policije. Zaslužuju pohvalu jer su ga neutralizirali prije nego što je to mogao učiniti", rekao je u emisiji State of the Union na CNN-u. Kada je upitan da pruži dokaze, odgovorio je da će ih istraga tek iznijeti te ustvrdio da je muškarac ometao policajce.

"Nažalost, posljedice su morale biti takve jer se sam ubacio u situaciju. To ne mogu dovoljno naglasiti. On je donio odluku da tamo dođe", rekao je Bovino.

Takav opis događaja izazvao je oštru osudu demokratskog senatora Chrisa Murphyja.

"Svi su vidjeli snimku, a on je svejedno američkoj javnosti govorio da je taj mladić mahao oružjem, ometao policiju, sudjelovao u neredima i počinio napad, iako je svima jasno da to nije istina", rekao je Murphy. "Građane bi trebalo ozbiljno uznemiriti koliko lako Trumpova administracija laže – koliko vam je spremna lagati u lice dok sami gledate dokaze.”

Bovino, međutim, već dugo ne odstupa pred kritikama. Mjesecima je, kroz intervjue, sudska svjedočenja i objave na društvenim mrežama, uporno branio postupke saveznih agenata i jasno poručivao da neće uzmicati.

U više navrata opisao je taktiku svojih ljudi izrazom koji je i sam popularizirao.

"On to zove ‘turn and burn’", objašnjava CNN-ova suradnica Lulu Garcia-Navarro. “Riječ je o iznimno brzim i agresivnim akcijama: razbij prozor, uđi, uhvati ljude. Bovino tvrdi da to radi kako bi zaštitio agente i spriječio da se razviju prosvjedi".

Gregory Bovino Foto: Profimedia

Pristaše Trumpove administracije, koje podržavaju agresivnu politiku masovnih deportacija, u Bovinu vide junaka. No upravo taj beskompromisni pristup, koji ga je gurnuo u središte pozornosti, izazvao je i snažan otpor lokalnih vlasti i prosvjednika u gradovima koji su meta njegovih operacija.

Dužnosnici u više sredina opisuju Bovinoa kao čelnika policijske agencije koja koristi taktike "zastrašujuće autoritarnog" tipa, dok ga predsjednik, tvrde, koristi kao sredstvo pritiska na zajednice pod vodstvom demokrata i na ljude koji u njima žive, bez obzira na to jesu li državljani ili ne.

"Oni žele kaos na terenu", rekao je guverner Illinoisa JB Pritzker. "Žele stvoriti ratnu zonu kako bi onda mogli poslati još više snaga".

Grube metode, poput racija na parkiralištima ili razbijanja prozora na automobilima, izazvale su zabrinutost čak i unutar same administracije, iako su istodobno naišle na pohvale dijela vrha Ministarstva domovinske sigurnosti.

Upitan o sve glasnijim kritikama, Bovino je ostao pri svome.

"Ljudi su slobodni kritizirati, slobodni biti generali iz fotelje. Ali ako nisu prošli ni kilometar u cipelama policajaca, možda bi trebali dvaput razmisliti prije nego što krenu s punom osudom", rekao je. “Naši službenici postupaju zakonito, etički i moralno".

Prema Murphyjevim riječima, posljednja pucnjava u Minneapolisu trebala bi potaknuti Kongres da prije odobravanja proračuna inzistira na reformama Ministarstva domovinske sigurnosti.

"Ako ljudi budu ginuli samo zato što ostvaruju prava iz Prvog amandmana, to će postati redovita pojava. To je distopijski i ne smijemo to dopustiti", rekao je.

U posljednjim mjesecima Bovinoova pojava u pojedinim gradovima postala je neslužbeni pokazatelj koliko će se imigracijska politika dodatno zaoštriti.

Danas je gotovo stalno prisutan na ulicama Minneapolisa, kamo je doveo svoj “Mean Green Team” tisućama kilometara od granice s Meksikom. “Mean Green patrolira Minneapolisom kroz hladnoću i snijeg, uhićujući ilegalne imigrante dok misija ne bude dovršena”, napisao je nedavno. “Ovdje smo i činimo grad sigurnim.”

Bovino, rodom iz Sjeverne Karoline, pridružio se Graničnoj policiji 1996. godine. Tijekom tridesetogodišnje karijere radio je u Washingtonu, New Orleansu, kao i na međunarodnim misijama u Hondurasu i Africi. Godine 2020. imenovan je glavnim agentom sektora El Centro u južnoj Kaliforniji.

Gregory Bovino Foto: X/Screenshot

Godine 2023. nakratko je razriješen dužnosti, što su republikanci opisali kao političku odmazdu zbog njegova svjedočenja o stanju na granici u vrijeme administracije Joea Bidena. Associated Press, međutim, navodi da su ulogu imali i drugi čimbenici, uključujući njegovu aktivnost na društvenim mrežama i fotografiju na kojoj pozira s jurišnom puškom.

Širu pozornost javnosti privukao je prošlog ljeta, kada je sudjelovao u operaciji u Los Angelesu u kojoj je uhićeno više od 5.000 imigranata. Od tada je predvodio racije u Chicagu, Charlotteu, New Orleansu i Minneapolisu. Tijekom akcije u Chicagu savezni sudac oštro je kritizirao njegove iskaze, zaključivši da nisu potkrijepljeni videosnimkama.

U jednom od sudskih postupaka sudac je naveo da Bovino "očito obara" prosvjednika pred kamerama, dok je Bovino u svom iskazu tvrdio suprotno, navodeći da je pokušavao postići da se osoba povuče s područja i postupi po uputama.

Posljednjih tjedana dodatnu pozornost privlači i dugi zeleni kaput koji Bovino ponekad nosi.

"Greg Bovino izgleda kao da je kupio SS uniformu s interneta – tajna policija, privatna vojska, maskirani ljudi, nestanci bez propisanog postupka", rekao je guverner Kalifornije Gavin Newsom, povlačeći paralelu s nacističkim simbolima.

Bovino tvrdi da kaput ima više od 25 godina i da ga je dobio u Graničnoj policiji.

"Kupio sam ga kao mladi agent, oko 1999. godine", rekao je, dodavši da je u njemu bio fotografiran i tijekom ceremonije u vrijeme Bidenove administracije.

Taj je intervju, napisao je kasnije, "razjasnio zablude i razotkrio dvostruke standarde".

Kako god bilo, malo je sumnje da ćemo Gregoryja Bovina – i njegov prepoznatljivi kaput – još dugo viđati na američkim ulicama.

Kritike su izazvale i njegove profesionalno producirane objave na društvenim mrežama. Bovino, međutim, tvrdi da im je cilj transparentnost.

"Ovo nije vođeno agendom. Naše objave služe kako bi javnost u stvarnom vremenu vidjela što se doista događa", rekao je.

U jednoj od posljednjih snimki odgovorio je na pitanje novinara kada će prestati pojačano raspoređivanje saveznih snaga u Minneapolisu.

"Postoji li određeni broj ljudi koje želite uhititi prije nego što smanjite ovu akciju?" upitao je novinar.

"Postoji", odgovorio je Bovino. "I taj broj je – svi".

