Susjedi upozoravaju na prijevare u Hrvatskoj: "Ovo morate znati prije nego što rezervirate ljetni odmor!"

Turisti koji žele rezervirati apartman, kuću za odmor ili neki drugi smještaj u Hrvatskoj ove godine, već su meta lažnih najmodavaca koji koriste ukradene fotografije za izradu lažnih oglasa i pokušavaju privući turiste vrlo niskim cijenama i neograničenom dostupnošću smještaja, upozoravaju Slovenci.

"Svatko tko nasjedne na takvu ponudu, na početku odmora završit će s praznim novčanikom, bilo pred već zauzetim apartmanom ili tražeći kuću za odmor koja ne postoji", piše slovenski portal siol.net.

Početkom siječnja, hrvatska grupa Black List of Apartment Providers and Guests na društvenoj mreži Facebook počela je upozoravati na lažne oglase koji mame turiste koji će u nadolazećoj sezoni odmora tražiti smještaj na hrvatskoj obali, a koji se izdaju po niskim cijenama.

Razlog upozorenja bilo je pitanje člana grupe iz Njemačke, koji je provjerio legitimnost web stranice koja iznajmljuje luksuzne vile u Hrvatskoj po izuzetno niskim cijenama kod drugih korisnika.

Ispostavilo se da su fotografije na web stranici, koja je kreirana neposredno prije prošlogodišnje turističke sezone, ukradene s drugih legitimnih oglasa na drugim platformama, poput Booking.com.

Niz nelogičnosti

Cijene noćenja u smještajnim objektima koje nude ne samo da su znatno niže od cijena noćenja u oglasima na legitimnim turističkim platformama, već se i ne mijenjaju ovisno o razdoblju odmora. Siječanjska cijena noćenja u takvim oglasima stoga će biti ista kao i usred špice sezone u srpnju i kolovozu. Također, svi željeni datumi uvijek su dostupni.

Plaćanje akontacije ili cijene cijelog smještaja moguće je samo izravnim prijenosom na bankovni račun. Turist ne dobiva nikakve informacije o tome kome će zapravo prebaciti novac, a jedini podatak koji ima je broj bankovnog računa. Plaćanje gotovinom ili kreditnom karticom je nemoguće.

Lažni najmodavci inzistiraju na komunikaciji putem aplikacija za chat poput Messengera, WhatsAppa ili Vibera. Ne žele razgovarati telefonom, a sastanak licem u lice još je manje vjerojatan.

Broj stanova koje imaju na raspolaganju praktički je neograničen. "Ako ih pitate imaju li stan uz plažu u Karlovcu, gradu udaljenom 70 kilometara od jadranske obale, ponudit će vam ga", upozorava portal.

Web stranice s lažnim oglasima često sadrže pokvarene poveznice društvenih mreža, gramatičke pogreške i tragove koji upućuju na to da su napravljeni na brz i neuredan način.

Ljudi koji se povezuju s korisnicima na Facebooku često imaju afrička ili azijska imena u URL-u profila, što sugerira da komuniciraju s profila koji su promijenili svoja prava imena i profilne fotografije.

Ako naiđete na sumnjivo privlačan oglas s niskom cijenom po noći i dostupnim idealnim datumom usred sezone, neće škoditi provjeriti priložene fotografije alatom za prepoznavanje slika poput Google Lensa.